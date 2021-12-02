Научно-производственный агрохолдинг «Кургансемена» экспортирует лен в Китай

На третьем участке Курганского элеватора, который находится в р.п. Варгаши, работа кипит! Идет погрузка маслосемян льна партнерам из КНР. На предприятии освоили новый тип транспортировки масличной культуры в специальных контейнерах европейского производства для перевозки сыпучих грузов.

В 20-ти футовый контейнер вставляется специальный вкладыш. Это экономичная упаковка для перевозки насыпных и навалочных грузов. Конструкция вкладыша позволяет эффективно использовать весь объём контейнера, а специальная система строп предотвращает навал груза на двери. Таким образом, вкладыш обеспечивает защиту от загрязнений.

Маслосемена загружают с помощью зерномета. Его, кстати, пришлось модернизировать – сварить дополнительный бункер для погрузки в контейнеры. Лен в Китай отгружают впервые. Пробная партия - 500 тонн. Ежедневно в Поднебесную с предприятия отправляют по 3-5 двадцатитонных контейнеров.

Несмотря на тяжелый год, за время уборочной кампании на варгашинский элеватор поступило более 5 тысяч тонн маслосемян льна, почти 6 тысяч тонн элитных семян ярового ячменя, 11,5 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Единовременно участок способен принять порядка 50 тысяч тонн.

Сегодня предприятие осуществляет приёмку, подработку, сушку, хранение и отгрузку зерна любым транспортом. Здесь всегда готовы к приёму зерна нового урожая от сельскохозяйственных товаропроизводителей и зерновых операторов