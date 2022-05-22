Научные центры в Зауралье помогут развитию науки в стране

Следующие 10 лет, до 2031 года, в России будут посвящены развитию науки и технологий. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу на этот период государство поставило перед научным сообществом три основные задачи: привлечь как можно больше талантливой молодежи в сферу науки, вовлечь исследователей в решение актуальных задач для развития общества и страны, а также сделать информацию о достижениях в научных сферах более доступной для жителей РФ.

Такое решение власти приняли, в том числе исходя из результатов 2021 года, который также был объявлен «научным». За последние несколько лет в России значительно усилилась роль науки и технологий: во многих регионах появились инженерные школы, открылись кванториумы и филиалы «Сириуса» для детей и молодежи.

В Курганской области с 2020 года действуют два детских технопарка «Кванториум» – в Кургане и Шадринске. В них юные зауральцы бесплатно обучаются по научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям: промышленный дизайн и робототехника, программирование и мобильная разработка, современные инженерные системы и технологии виртуальной реальности.

Кроме того, в регионе работает образовательный центр для одаренных детей и молодежи «Созвездие». Он был создан по модели сочинского «Сириуса». В «Созвездии» регулярно проходят профильные смены для ребят, которые интересуются биологией, химией, физикой и другими дисциплинами.

В прошлом году в Зауралье открылся еще один современный образовательный центр – «Комплекс для отдыха и развития» в Чумляке. В нем также проводятся тематические смены, различные досуговые и образовательные события для зауральской молодежи.

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