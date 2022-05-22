Не «подерутся» ли в Кургане два асфальтобетонных завода?

В Кургане действуют уже два завод по производству асфальтобетонных смесей. Первый, напомним, открылся в начале весны и принадлежит МУП «Специализированное дорожное предприятие» (дочернее предприятие городской администрации), а запуск второго состоялся сегодня, 13 мая, его владельцем стало ООО «ТК Урал-Авто» (зарегистрировано в селе Кетово).

Хорошо это или плохо? И к чему может привести конкуренция между бюджетным предприятием и частником? Эти вопросы мы адресовали директору Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации г. Кургана Александру Кондратову. Вот что он ответил:

- Конкуренция – это всегда хорошо. Она вынуждает владельцев не почивать на лаврах, а изыскивать возможности для снижения себестоимости выпускаемой продукции, повышения ее качества и конкурентоспособности на рынке. Благодаря этому достигается баланс между финансовой способностью потребителя приобретать эту продукцию и, с другой стороны, согласием производителя на разумный процент рентабельности, чтобы не работать себе в убыток.

При наличии двух производителей асфальтобетонных смесей в Кургане выиграют все. И, в том числе, заказчики ремонта и строительства дорог, которыми чаще всего выступают бюджеты города и области. Ведь при снижении цены на асфальтобетон в результате конкурентной борьбы бюджет на ранее определенную и регламентированную казначейством сумму сможет провести немного больший объем работ и, условно говоря, отремонтировать уже не десять, а одиннадцать или двенадцать километров дорожного покрытия.

Ну, и, конечно же, нельзя забывать о создании благодаря открытию завода «ТК Урал-Авто» новых рабочих мест для наших горожан. Это решает важный социальный вопрос занятости населения и поступления дополнительных налоговых отчислений в бюджетную сферу, - завершил Александр Кондратов.

Николай Волков.

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