Не пора ли открывать?

Когда же откроют шоссе Тюнина и, наконец, исчезнут непробиваемые многокилометровые пробки из тысяч машин на объездной дороге через поселок Керамзитный?

Ответ на этот горящий вопрос задают сегодня многочисленные автомобилисты, поездки в областной центр и обратно для которых превратились в настоящее испытание нервов. Трата времени и денег на топливо, регулярно возникающие экстремальные ситуации, когда особо нетерпеливые ловкачи пытаются обгонять вереницу авто по встречной полосе или обочине, подрезать, подсекать и грозить тебе при этом кулаком, всем изрядно поднадоели. А между тем, в самом низком месте шоссе уровень воды составляет в настоящий момент более 70 см. В администрации г.Кургана точную дату открытия движения по главной дороге пока не называют.

При этом уровень воды в реке Тобол у областного центра на сегодняшнее утро составил 715 см. За прошедшие сутки главная водная артерия Зауралья обмелела еще на 9 см. Остается подтопленной и автомобильная дорога, соединяющая поселок Смолино с Курганом.