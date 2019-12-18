Не в кабинет, а в Интернет!

Современный ритм жизни не позволяет нам терять ни минуты драгоценного времени. Поэтому Курганское региональное отделение Фонда социального страхования предлагает зауральцам активнее использовать телекоммуникационные возможности. На сайте www.gosuslugi.ru – портале электронного правительства доступны все 19 государственных услуг отделения фонда.

Почему стоит воспользоваться сайтом портала вместо личного посещения? Специалисты отделения выделили пять плюсов электронного получения госуслуг.

Причина №1: нет очередей! При интернет-обращении нет необходимости стоять в очередях. Нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте и подать заявку на получение госуслуг через Интернет. А потом просто прийти в назначенный час за нужным документом.

Причина №2: экономия времени. Заявитель сам может выбрать день и время, когда удобно подать запрос. Сотрудники фонда работают по расписанию, а сайт в Интернете – круглые сутки. Не надо отпрашиваться с работы, откладывать личные и домашние дела либо ехать из района в областной центр.

Причина №3: надёжный архив. На портале хранится ваш личный архив и справочник. Сайт «запоминает» весь документооборот. Достаточно один раз внести свои данные – они сохраняются навсегда. При следующем заполнении заявки эти сведения окажутся в электронных полях автоматически.

Причина №4: легко быть в курсе. Заявитель получает уведомления о ходе предоставления услуги в личном кабинете на портале. Они поступают на адрес электронной почты или на мобильный телефон в виде СМС. Кроме того, сайт напомнит о необходимости замены важного документа.

Причина №5: всегда с собой. Не менее важно, что существует простое и понятное приложение. Его можно установить на смартфон или планшет.

После прохождения процедуры регистрации на портале для пользователя становится доступен весь перечень услуг фонда. Среди них:

– назначение обеспечения в виде единовременной и (или) ежемесячной страховой выплаты в случае производственной травмы или профессионального заболевания;

– обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями;

– получение путевок на санаторно-курортное лечение льготными категориями граждан;

– регистрация и снятие с регистрационного учета индивидуальных предпринимателей в качестве работодателей и физических лиц, добровольно вступивших в правоотношения, и юридических лиц по месту нахождения обособленного подразделения;

– сдача отчетности в фонд страхователями.

Мария Цисарева.