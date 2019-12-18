Не всё так плохо, господа!

Равнение на Немирова

Именно сейчас у производителей зерна, молока и мяса появляется возможность прочно встать на ноги, обрести экономическую независимость и развивать производство. Об этом и говорил лидер зауральского АПК Сергей Пугин участникам Международной научно-практической конференции в Курганской сельхозакадемии им. Т.С. Мальцева. И не только об этом.

«Не все так плохо, господа!» – наверняка воскликнул бы «гигант мысли, отец русской демократии» Ипполит Матвеевич Воробьянинов, узнав о том, что в пригородном ЗАО «Глинки», например, надои на фуражную корову перевалили за девять тысяч литров молока в год. А может быть, даже и не поверил бы, что в минувшем году в ЗАО «Картофель» Кетовского района во главе с Александром Немировым жизненно важный продукт возделывался на площади 1100 гектаров и был собран урожай по 308 центнеров с каждого гектара. И это далеко не всё. На площади 315 гектаров возделывались овощи, а урожайность их достигла отметки в 585 центнеров. И это называется агрокомплекс в тупике?

Капитан курганского сельхозкорабля утверждает, что непосредственно АПК является ведущим сектором экономики Зауралья. На его долю приходится 15% валового регионального продукта. В 2014 году удельный вес АПК в основных фондах составлял 4,3%, в инвестициях в основной капитал – 4,1%, в количестве занятых в экономике –12,1%.

Думается, немало подивился бы и сам «великий комбинатор» Остап Бендер, неожиданно завернув в ходе знаменитого путешествия на печально закончившей свой век «антилопе-гну» в крестьянское (фермерское) хозяйство Анатолия Невзорова все в том же Кетовском районе. И было бы чему. Ни много ни мало, а только в ушедшем году тут собрали 44 тысячи тонн зерна да приобрели 160 голов крупнорогатого скота мясных пород. Не будем даже говорить об агрохолдинге «Кургансемена», на отдельных полях которого собирали по 60 –70 центнеров зерна, или о фермерском хозяйстве Владимира Ильтякова из Частоозерского района, где среднесуточные привесы свиней достигли 720 граммов. Чудеса, дескать, да и только.

И спутник тоже пригодится

Аграрный комплекс нашего региона – это вовсе не отставшая от времени сфера деятельности главных производителей сельхозпродукции. Так, в прошлом году урожайность зерновых и зернобобовых культур в среднем по области составила 15,1 центнера с гектара, а в Шадринском районе данный показатель достиг 20,4 центнера. Рекордсменами стали представители агрохолдинга «Кургансемена», собравшие с каждого гектара по 33,7 центнера зерна. В 80 хозяйствах урожайность зерновых и зернобобовых культур превысила 20 центнеров. В 2015 году удельный вес площади, засеваемой оригинальными и элитными семенами, в общей площади зерновых и зернобобовых культур составил 9,9%. Ежегодно 5–6 тысяч тонн элитных семян зерновых и зернобобовых культур реализуется за пределами нашего региона.

В области внедряются элементы сберегающего и точного земледелия. В прошлом году по ресурсо-сберегающим технологиям обрабатывалось 595 тысяч гектаров пашни, спутниковая навигация применялась на площади 183 тысячи га.

В Шадринском и Половинском районах реализовался пилотный проект по спутниковому мониторингу земель сельскохозяйственного назначения с созданием электронных паспортов на каждое поле. Уже в этом году спутниковым мониторингом будут охвачены все муниципальные районы.

В прошедшем сезоне лауреат премии им.

Т.С. Мальцева механизатор ООО «Миллениум» Шадринского района Василий Логинов на тракторе «Джон-Дир» закрыл влагу на площади 3200 гектаров, посеял зерновые на площади 2600 гектаров, вспахал 1600 га паров. Кроме того, он же обработал 3600 га зяби, на опрыскивателе «Адвентис» провел химическую прополку 1700 га посевов, на комбайне «Акрос» намолотил 47 тысяч центнеров зерна. Еще недавно в такое трудно было поверить.

Да не фантазии вовсе это

Вообще-то, уважаемый читатель, наш регион – один из самых богатых в стране. Представьте себе, что на каждого жителя приходится 2,5 гектара пашни. При этом в среднем по России этот показатель всего лишь 0,8 гектара. У нас черноземы составляют 65% от всех пахотных угодий. А уж если говорить о резерве, то он тоже достаточно велик. По мнению Сергея Пугина, 271 тысяча гектаров не используемой сегодня пашни пригодны для ввода их в оборот с минимальными затратами. И мы будем это делать. Учитывая наличный потенциал, поставили задачу ежегодно добавлять не менее 30 тысяч гектаров ранее не используемой пашни. Причем Минсельхозом России прорабатывается вопрос о возмещении хозяйствам части затрат по этому направлению. Департаментом АПК совместно с муниципальными образованиями сформировано 65 инвестиционных площадок по неиспользуемым землям сельскохозяйственного назначения. Безусловно, региону нужны такие хозяйственники, которые бы рационально использовали пахотные угодья. А главная надежда руководителей аграрного комплекса – на более крупные сельхозорганизации и крестьянские (фермерские) хозяйства.

И вот эти-то ресурсы (наряду с техническим перевооружением и грамотным использованием современных технологий, с учетом природно-климатических условий) позволяют нам производить ежегодно 3 млн тонн зерна, более 100 тысяч тонн масличных культур, 450 тысяч тонн картофеля, 200 тысяч тонн овощей. Это не фантазии, а то, что нашим сельхозтоваропроизводителям в ближайшей перспективе предстоит превратить в реальность.

Перспективы

По словам руководителя департамента, дальнейшее развитие в регионе получат процессы интеграции сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли, становления сельскохозяйственной потребительской кооперации, формирования сырьевых зон перерабатывающих предприятий, агропродовольственных кластеров. Особое внимание будет уделено развитию оптово-распределительной системы, продвижению продукции агропромышленного комплекса на межрегиональные и международные рынки. Надеемся, что так оно и будет, ведь оснований не доверять лидеру зауральского агропрома просто нет. И согласимся с незабвенным Ипполитом Матвеевичем Воробьяниновым в том, что не все у нас в сельском хозяйстве плохо.