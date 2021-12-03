Несколько советов, как сохранить зрение

СОВЕТ №1. Рекомендовано ложиться и вставать в одно и тоже время, высыпаться. Период сна ребенка должен быть не менее 8 часов. Перед сном обязательно проветривать комнаты.

СОВЕТ №2. Между чтением книг, гаджетами, обучением за компьютером делать перерывы. Например, рекомендованная продолжительность непрерывного чтения для школьников младших классов 25-30 минут, для старшеклассников 45-50 минут. При работе за компьютером перерывы желательно делать с еще меньшим временным интервалом, соответственно возрасту. Минимальное время перерыва 5-10 минут.

СОВЕТ №3. Для школьников – правильно организованная рабочая зона.

Стол и стул должны быть специально адаптированы под ребенка. Желательно, чтобы стол располагался у окна. Обязательным атрибутом на столе является настольная лампа. Если ребенок правша, то лампа стоит слева, если левша – справа, чтобы тени не падали на учебное пособие. Комната светлая с хорошим освещением. Также не следует забывать про правильную осанку ребенка.

СОВЕТ №4. В учебные дни, когда нагрузка на глаза выше... Сократить к минимуму свободное время пребывания с гаджетами.

СОВЕТ №5. Все гаджеты и книги всегда должны быть в стационарном положении стоять, т. е. на подставке или на столе, а не быть в движущихся руках, т. к. если расстояние от глаз до движущегося предмета постоянно меняется, глаза ребенка находятся в постоянном напряжении, мышцы, участвующие в акте зрения, устают и спазмируются, а следовательно, есть риск развития ложной близорукости, которая в дальнейшем может перейти в истинную.

СОВЕТ №6. Расстояние между предметом и глазами. Для работы на близком расстоянии должно быть не менее 35-40 см.

СОВЕТ №7. Не перегружайте ребенка длительными занятиями. Необходимо чередовать периоды напряженного зрительного труда с подвижным, активным отдыхом. Делайте перерывы!

СОВЕТ №8. Не забывайте про гимнастику для глаз. Её можно провести в игровой форме. Например: попросить ребенка рисовать глазами или начертить глазами три круга вправо, три круга влево. (Вот какие чудеса – на носу сидит оса! Глазки вместе собери, на осу ты посмотри. Потом прямо ты взгляни, и опять на нос).

СОВЕТ №9. Прогулки на свежем воздухе обязательны! Ребенок должен гулять не менее 1-3 часов в день (чем больше, тем лучше).

СОВЕТ №10. Наблюдайте за вашими детьми. Если ребенок стал более раздражительным, не усидчивым, быстро устаёт, жалуется на головные боли, трёт глаза и щурится, отказывается рассматривать мелкие предметы и т. д., то не исключено, что у него имеются проблемы со зрением. В таком случае не откладывайте консультацию офтальмолога.

СОВЕТ № 11. Обязательно посещайте с детьми плановые осмотры глазного врача. А с момента появления школы в жизни ребенка – не менее двух раз в год.

Искренне надеюсь, что зная всё вышеперечисленное и применяя это в жизни, вы сохраните зоркость глаз подрастающего поколения. Зрение необходимо каждому. Благодаря ему мы получаем более 90% информации об окружающем нас мире. Будьте здоровы, берегите себя и близких.

Своих пациентов я очень люблю и уважаю. Здоровья и позитива. Берегите глаза. Ведь «глаза – это зеркало души».

Елена Бондаренко, фельдшер офтальмологического кабинета Альменевской ЦРБ.