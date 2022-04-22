«Ночь весеннего полнолуния» пройдет в модельной библиотеке Кургана

Таинственный вечер «Ночь весеннего полнолуния» пройдёт 22 апреля в библиотеке им. Куликова. Гости модельной библиотеки погрузятся в творчество одного из самых загадочных русских классиков – Михаила Булгакова.

Студенческий театр «АКМЭ» проведёт показ мод, после которого все желающие смогут посетить творческую площадку «Варьете».

Посетителей ждёт интерактивная лекция «Аромагия» от арома-эксперта Юлии Шпаковой. Благодаря уникальным пробникам духов и аромамасел можно почувствовать дух времени создания «Мастера и Маргариты», а также познакомиться с историей парфюма.

Встреча с психологом Жанной Кирсановой создаст романтическое, таинственное настроение: метафорические ассоциативные карты ответят на самые сложные вопросы гостей Варьете.

В 20:00 начнётся заседание МАССОЛИТа. Если вы давно мечтали познакомиться с творчеством курганских поэтов, послушать театральную читку, то эта площадка работает именно для вас.

Для настоящих меломанов в арт-пространстве пройдёт насыщенная программа. Посетите тематическую музыкальную гостиную Татьяны Пак и насладитесь выступлениями коллективов «Лисья Мята», «Анетта хорошо поужинала», «Рок-фронт» и группы «Воланд». Танцевальная феерия от коллектива «RESTART» воссоздаст атмосферу Бала весеннего полнолуния, а «7-ая Инкарнация» погрузит зрителей в атмосферу средневекового танцевального действа.

Немало сюрпризов приготовлено и вне главных площадок. Сотрудники библиотеки проведут художественный мастер-класс «…отвратительные жёлтые цветы».Юные зрители не просто посмотрят мини-спектакль теневого театра, но и узнают тайны мира теней. Пытливые взрослые примут участие в литературномквизе «Тайны булгаковских произведений» (для участия необходима предварительная запись). Весь вечер вы сможете насладиться настольными играми от клуба «ПроИгры».

В конце загадочной встречи – выбор Мастера и Маргариты и награждение победителей фотоконкурса на звание кота Бегемота.На память о «Ночи весеннего полнолуния» все гости могут сделать оригинальные снимки в фотозоне.

Может быть, именно вы отгадаете все тайны романов Булгакова?