Ночная киностудия в библиотеке

Насыщенная и таинственная атмосфера акции «Библионочь» в этом году в Кургане, впрочем, как и по всей стране, прошла под девизом «Читай кино!».

В пятницу вечером практически все курганские библиотеки распахнули свои двери для любителей книг, творчества и интеллектуальных развлечений. Но главное действо развернулось в библиотеке имени Маяковского. Ровно в 19.00 началось открытие вечера. «Камера. Мотор. Читаем!». Молодежный театр «Свободный взгляд» представил свое сценическое творчество, и понеслось. В этом году Маяковка превратилась в большую киностудию «Маяк» с разными цехами и отделами, где каждый сможет попробовать себя в роли актера, режиссера или просто зрителя. Честно вам скажу, библиотека была заполнена до отказа, сотни курганцев, причем не только молодежь, бродили по залам, участвовали в конкурсах, играх и мастер-классах. Организаторы говорят, что в этом году желающих гораздо больше, чем в прошлом.

– Мы проводим эту акцию второй раз, действует уже очень много парт-

нерских площадок. Организации и предприниматели города сами выходили на нас с предложением поучаствовать в этом действе, – рассказывает завотделом по связям с общественностью Библиотечной информационной системы города Анастасия Русина. – У нас есть съемочный павильон, где кинорежиссер Роман Мухортов будет снимать клип, есть гримерная, фотозона «Фотография №1». И конечно, поскольку главная в акции все-таки книга, большое внимание мы уделили интеллектуальному досугу: викторины, книжные выставки, лектории по истории российского и иранского кино, прикладные мастер-классы.

К слову, в библиотеке помимо «литературной дегустации» можно было отведать вкусняшки: кексы и хлебцы от Хлебокомбината №1 и ароматный кофе от первой в Кургане мобильной кофейни.

Итак, идем по площадкам, тем более, что они расположись в двух зданиях. Хочется обойти как можно больше. Кстати, столько знакомых лиц! Кто-то пришел сюда впервые, а некоторые уже постоянные посетили таких мероприятий. К примеру, мать и дочь Алена Аникина и Ксения Тропина.

– Настолько креативное мероприятие, заряжает позитивной энергией. Организаторы – большие молодцы! – делится впечатлениями Алена. – Для молодежи это очень полезно. Отвлечь их от Интернета и погрузить в мир литературы. Когда человек «протоптал сюда дорожку», то он обязательно вернётся сюда вновь по тому или иному поводу. Книга «затягивает».

– По сравнению с прошлым годом площадок стало намного больше. Столько людей, они собираются, общаются, – добавляет Ксения. – Интересные викторины, конкурсы. И когда начинаешь угадывать, испытываешь такой драйв. Хочется приходить сюда снова и снова.

Итак, останавливаюсь возле площадки «Дегустация свежей литературы», где разложены книги, закрытые со всех сторон. Здесь по одной страничке надо определить название книги, ну или хотя бы назвать автора или жанр произведения. Оказалось, задание не из легких, пришлось помучиться, поразмышлять. По итогу выдают букву. Спрашиваю: «Зачем?». Говорят: «Надо собрать слово «кино», чтобы получить приз». И так на каждой выбранной станции. Также меня привлек экспресс-тест на знание киноиндустрии Зауралья. Двигаюсь дальше в другое здание. А на улице уже собрался народ. Все ждут начала бесплатной экскурсии «Ночной Курган. Ожившие легенды». Она впервые проходит в «Библионочь», ее подготовил городской Туристско-информационный центр.

– Курганцев ждет не только рассказ об истории города. Некоторые исторические моменты мы решили отразить с помощью театрализации, – поясняет начальник городского ТИЦа Татьяна Антропова. – Затронем темы городских легенд, декабристов, советского периода. Экскурсия рассчитана на два часа с выходами. Желающих было очень много, полный большой автобус – сорок семь человек. Если людям понравится, будем проводить ее регулярно.

Захожу во второе здание. Здесь настоящее раздолье для игроманов и любителей рукоделия. В одном кабинете проходит турнир знатоков кино «Что? Где? Когда?», который проводят специалисты Центра дополнительного математического образования. В другом – уже полюбившийся горожанам лекторий «Курилка Гутенберга», в этот раз он тоже посвящен теме кинематографа: Валерий Алексеев и Наталья Леготина рассказали о теме патриотизма в советском кино и фильмах Ирана. А на занятии Натальи Буровой, руководителя театральной студии «Маскарад», можно было попрактиковаться в сценической речи и мастерстве. В большом зале были расставлены большие столы, где проходили состязания любителей настольных игр.

Далее по курсу – очень уютный комикс-клуб. Ребята проводят мастер-класс по рисованию героев из комиксов. На память можно было приобрести сувенирную продукцию с их творчеством. Художники планируют издавать сборник своих работ. Здесь же позднее состоялся литературный вечер «Теплая поэзия», который собрал любителей лирики: при приглушенном свете лампы звучали стихи и песни под гитару.

Не обошлось и без любимых прикладных мастер-классов. Екатерина Шайдурова и Анна Шубина делились со всеми желающими секретами творчества. Даже здесь все соответствовало выбранной тематике вечера. Рукодельницы делали закладки, броши, браслеты, подсвечники из настоящей телевизионной пленки.

Вот уже скоро одиннадцать часов вечера, а никто из гостей мероприятия не торопится уходить. А на смену тем, кто всё-таки покинул библиотеку, приходят новые участники. Посмотрела на часы и ужаснулась: оказалось, я провела здесь четыре часа. А приходила максимум на час. Но решила все-таки остаться на завершающий мастер-класс артиста Курганской областной филармонии Михаила Резникова «Голос как часть имиджа». Это же уникальный шанс пообщаться с настоящим мастером своего дела. Михаил Юрьевич поделится секретами техники речи. Несмотря на поздний час, собралось большое количество народа. Забавно было наблюдать, как все послушно выполняют упражнения, рычат, «дышат животом» и произносят непонятные звуки. Это было очень увлекательно и полезно!

Ну и в завершение всех участников «Библионочи» собрали в большом зале, чтобы подвести итоги и разыграть приготовленные организаторами и партнерами призы. В 23.30 все стали неохотно расходиться по домам. Впечатлений было столько, что теперь ими можно делиться вплоть до следующей «Библионочи». А впереди у курганцев еще немало интересных мероприятий от библиотек города.

Фото Александра Кадникова.