Новость о массовом сокращении сотрудников Ozon оказалась фейком

Ложная информация о сокращении штата маркетплейса появилась в американском издании

Журнал «Forbes» опубликовал новость о том, что компания Ozon уволила часть сотрудников после начала военной спецоперации на Украине. Как пояснили авторы проекта «Война с фейками», информация не соответствует действительности.

Компания Ozon не сокращает сотрудников, а наоборот - расширяет штат, говорится на сайте войнасфейками.рф со ссылкой на руководство маркетплейса. Особенно много новых сотрудников требуется на новые объекты логистики и IT-лабораторий, рассказали в компании.

Также в Ozon пояснили, что существуют отдельные случаи оптимизации проектов. Например, закрытие сервиса «Ozon Услуги» и реферальной программы. Но даже при таких обстоятельствах сотрудникам компании не грозит увольнение. Их просто переведут в другие подразделения, отметили представители компании.

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