Новость о массовой эмиграции россиян в Грузию оказалась фейком

Несколько телеграм-каналов распространили информацию о том, что жители России на фоне событий на Украине массово покидают страну и направляются в Грузию.

Авторы проекта войнасфейками.рф выяснили, что новость является фейком. «На самом деле никакого массового пересечения границы специалисты не фиксируют», - говорится на официальном сайте проекта.

Кроме того, министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что численность россиян, прибывающих в Грузию, значительно снизилась. «В течение последних 13 дней в Грузию вошли немногим более 20 тысяч граждан России. В 2019 году за аналогичный период в 13 дней в Грузию прибыли 40 тысяч российских граждан», - сказал Гомелаури.

Глава ведомства также опроверг информацию о том, что большинство граждан РФ остаются в Грузии.