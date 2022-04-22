Новость о прекращении в России полетов на лайнерах Superjet - фейк

В сети Интернет распространилась информация о том, что уже этой осенью в России прекратят полеты на пассажирских самолетах Superjet. В качестве причины авторы сообщений приводят данные о дефиците комплектующих из-за санкций Запада. Новость оказалась фейком.

Как пояснили авторы проекта «Война с фейками», в России есть все необходимое для сервисного обслуживания самолетов Sukhoi Superjet 100, включая авиационные силовые установки. В «Ростехе» также исключили возможность прекращения полетов и возникновения проблем с ремонтом двигателей SSJ. В госкорпорации заверили, что на данный момент все санкционные вопросы решаются с в партнерстве с авиакомпаниями.