«Новый мир» читают в … Венесуэле!

Уже второе десятилетие в далекой Венесуэле работает супружеская пара российских тренеров из Кургана – Михаил Поляков и Елена Гончарова. Они занимаются подготовкой спортсменов-паралимпийцев в Федерации легкой атлетики этой южноамериканской страны. Многолетний контракт подходит к концу, и после завершения Игр в Рио-де-Жанейро зауральские специалисты планируют вернуться на Родину.

Электронная версия газеты из родного города помогает скрасить минуты ностальгии. «Большое спасибо за газету, - пишет, прочитав очередной выпуск спортивной вкладки, Михаил Дмитриевич. - Кое-что я уже знаю, но из газеты было приятнее узнавать события малой Родины. Праздники в России, конечно, потрясающие: если праздновать, так праздновать! А вот тренеру нельзя никак отдыхать, работа с атлетами должна быть ежедневной, еженедельной, круглый год. Здесь тоже праздников хватает, но, естественно, нам приходится работать. В принципе, нам осталось просто доработать и поставить точку, а точка эта – Паралимпийские игры в Рио. До открытия Игр осталось ещё 210 дней. Недели летят быстро, а месяцы медленно. Так бы хотелось что-то сделать и для России. Кое-что делаю для развития спорта колясочников – написал книгу, пока в электронном варианте, разослал в российские регионы, где есть атлеты высшего мастерства. Помогаю тренерам Мексики, Колумбии, Эквадора. Скучать некогда, но такая ностальгия… Hasta la vista».

На фото: Заслуженный тренер России Михаил Поляков с одним из подопечных, на заднем плане - Елена Гончарова.