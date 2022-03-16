«Новый мир»: «Да здравствует твёрдая советская деньга!»

Мы продолжаем свой исторический ретроспективный забег и вновь приглашаем вас заглянуть в наше общее прошлое. Оно живет в пожелтевших архивных подшивках любимого «Нового мира». На очереди 1924 год. Наша газета видит свет регулярно три раза в неделю и уже является официальным печатным «органом Курганского окрисполкома и окркома. Она выходит уже на четырех полосах (до этого выходила на двух). Официальный тираж – 5250 экземпляров, в ней появляются коммерческие объявления частного характера – в стране НЭП.

Основные темы выпуска газеты №41 от 12 апреля 1924 года: «Румынское правительство объявило военное положение в Бессарабии», «К восстановлению свиноводства и птицеводства», «Возможно ли дальнейшее переселение в Курганский округ?».

Одна из статей носит название «Что говорят крестьяне о денежной реформе (дер. Беспалова и Белькова)»:

«Заслушав доклад т. Буракова о денежной реформе, мы, крестьяне деревень Беспаловой и Бельковой Чаусовского района, признаем политику Советской власти, ведущую к возрождению страны, правильной. Денежная реформа необходима, так как только с твердым рублем представляется возможность вести планомерное хозяйство, только с твердым рублем крестьянство выйдет из кабалы, в которой оно находится у падающего совзнака. Совзнак сделал свое дело, и теперь ему пора уступить место твердому рублю. Все зависящие от вас меры в успешном проведении денежной реформы выполнены. Да здравствует твердая советская деньга, крепнущая на страх врагам пролетариата!» (Орфография и пунктуация автора сохранены)

Что же, в особых комментариях заметка не нуждается. При переходе на рельсы новой экономической политики как крестьянам, так и рабочим хотелось уверенности в завтрашнем дне, возможности вести плановое хозяйство. А вот риторика и термины, выдержанные в статье, уже что-то до боли напоминают. Интересно и то, что и заметки, и статьи перестают быть безымянными, у них появляются авторы. Но многие подписываются псевдонимами, некоторые из них ничего, кроме улыбки, не вызывают. Например, эта заметка подписана «Смычка», среди подписей есть такие: «Посторонний», «Хрюкин», «Замработник», «Фома Деревенский».

P.S. Уважаемые читатели, если у вас дома хранятся экземпляры «Нового мира» («Красного Кургана», «Советского Зауралья») прошлых лет, если вам особенно дороги какие-то строки в этих газетах и хочется поделиться воспоминаниями, – добро пожаловать. Пишите, звоните, мы будем рады предоставить вам площадку для выступления в газете или в Интернете. Телефон 8 (3522) 46-64-47, эл. почта: gazetanm@mail.ru, соцсети: vk.com/nm45ru, ok.ru/nm45ru.

Василий Малухин.