«Новый мир» отмечен благодарностью Управления ГИБДД УМВД по Курганской области

Подводя итоги работы по обеспечению безопасности дорожного движения за минувший год, полковник Чебыкин отметил, что она выполняется комплексно. В ней задействованы различные министерства, ведомства, представители общественности.

- Очень значительную, незаменимую роль в этом играют средства массовой информации, - подчеркнул Михаил Владимирович. - Большое вам спасибо за тот громадный труд, который вы проводили в истекшем году. Очень много нам ещё предстоит сделать, чтобы добиться положительных результатов.

Благодарностью руководителя управления был отмечен ряд средств массовой информации, в том числе и коллектив редакции «Новый мир». Важность взаимодействия Михаил Чебыкин видит в организации и проведении пропаганды безопасности дорожного движения среди жителей области, популяризации уважительного отношения к правилам БДД, ликвидации правового нигилизма, формировании культуры поведения на дорогах.

«Искренне желаем новых профессиональных и творческих достижений, выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество», - говорится в благодарственном письме.

Константин Сапунов. Фото предоставлено пресс-службой УГИБДД УМВД России по Курганской области.