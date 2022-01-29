«Новый мир» поздравил коллег из Куртамыша с правительственной наградой

Руководитель медиахолдинга «Новый мир» Александр Скорбенко поздравил коллектив газеты «Куртамышская нива» с высокой наградой Правительства России - премией в области средств массовой информации в размере одного миллиона рублей. Социальные проекты наших коллег отметили на федеральном уровне. Дипломы редактору газеты Наталье Кочариной, её заместителю Наталья Валялкиной и обозревателю Елене Шушариной вручили в Москве 13 января.

Исполняющий обязанности генерального директора Издательского Домавручил гостям благодарственное письмо, передал поздравления от областного департамента информационной и внутренней политики, а также зачитал приветственные слова полпреда Владимира Якушева и председателя зауральского парламента Дмитрия Фролова.

Сегодня коллеги из Куртамыша приехали в Курган, поделились эмоциями, рассказали о своих проектах, поблагодарили за поддержку. Наталья Кочарина призналась, что не ожидала столь высокой оценки, хотя работа ведётся, конечно, большая. К примеру, много интересных акций «Куртамышская нива» ежегодно организует перед 9 мая. Подробнее редактор остановилась на проекте «Храним в сердцах великую Победу», когда редакция смогла собрать 150 тысяч рублей и помочь местной администрации с установкой мемориала героям, которые уходили на фонт и деревень, которых сейчас нет на карте. «Допустим, у меня дедушка из Костяновки. Костяновки нет. Я куда пойду ему положу цветы? У нас более 50 деревень таких, откуда ушло на войну более 1600 человек», - привела пример Наталья Кочарина.

Районная газета «Куртамышская нива» является одним из старейших печатных изданий Курганской области. 29 марта 1930 года вышел её первый номер.

Задача журналистов - не просто описывать происходящие события, но и решать волнующие читателей проблемы. На протяжении многих лет коллектив районной газеты «Куртамышская нива» следует этому девизу. Именно поэтому ей удаётся иметь достаточно высокий тираж, авторитет и признание среди подписчиков. «Нам продолжают писать, доверять, верят, что мы поможем», - подчеркнула руководитель издания.

Она добавила, что очень любит свою команду, где каждый – профессионал, готовый поддержать словом и делом: «Не помню ни одного дня, когда мне было скучно на работе. У нас идут проекты, рубрики, которые вдохновляют. Оперативно реагируем на запросы и проблемы читателей. У нас налажена работа с властью, все друг к другу относятся с пониманием. Мы счастливые люди».

Наталья Валялкина рассказала, как готовились к встрече с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным: «Надо было сделать газету, заготовки на следующий номер, не забыть паспорт, qr-код и наряд для приёма». Её коллега Елена Шушарина отметила, что эмоции от приёма остались только положительные, особенно впечатлило выступление Михаила Мишустина. В памятном альбоме теперь хранится совместное фото, оно же опубликовано на первой полосе газеты.

Коллектив редакции шагает в ногу со временем, осваивает новые технологии, учится. В 2018 году изменили дизайн газеты, идёт постоянная работа по формированию контента, интересного для читателя. На сегодняшний день тираж «Куртамышской нивы» составляет 4600 экземпляров – самый высокий среди всех печатных СМИ Зауралья. Редакция имеет свой сайт, в группах социальных сетей тоже ведётся постоянная работа с подписчиками. В перспективе – открытие своего Ютуб-канала. На базе редакции газеты «Куртамышская нива» проводятся кустовые семинары по обмену опытом.

Подробнее о том, чем живёт газета и её коллектив, узнаете через неделю в нашем видеообзоре. В пятницу команда «Нового мира» едет в гости в Куртамыш. Узнаем, что думает о районном издании глава муниципального образования, пообщаемся с ветеранами.

Екатерина Черепанова. Фото Николая Пушилина.