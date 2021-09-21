«Новый мир» расскажет о старте отопительного сезона и достижениях спортсменов

Читайте свежий выпуск областной общественно-политической газеты «Новый мир» за 15 сентября.

Молодёжный парк Кургана в минувшие выходные превратился в большую спортивную площадку. Здесь прошли мастер-классы по брейк-дансу, баскетбольному фристайлу, паркуру, показательные выступления райдеров на велосипедах и самокатах.

Горячая тема. Тепло в дома и учреждения соцсферы начнут подавать, когда температура на протяжении пяти дней не будет превышать восьми градусов.

С 17 по 19 сентября зауральцы примут участие в выборах депутатов Государственной Думы. Проголосовать можно будет на избирательных участках, а также по заявлениям граждан - на дому или по месту нахождения.

Курганский таксист Евгений Пшеничников продемонстрирует всей стране искусство скоростного маневрирования и плавности вождения. За рулём он более 20 лет.

Наши корреспонденты познакомят вас с Александром Мираковым, всю свою жизнь он посвятил лесу.

Главный художник театра «Гулливер» рассказала о рождении кукол, а также поделилась секретом, как всегда выглядеть стильно и элегантно.

Семейный бизнес имеет перспективу. Земледельцы Луканины из села Шмаково Кетовского района знают, что побед без надежды не бывает.