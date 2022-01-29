«Новый мир» запускает проект «Наше всё!»

Год 2022-ой объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Уже несколько лет в стране живёт прекрасная традиция посвящать наступающий год культурному явлению или сегменту, проблеме, которая нуждается в публичном осознании. 2019 год посвятили театру, 2020 – памяти и славе народа в честь 75-летия Великой Победы, 2021 стал годом науки и технологий. В ходе принятия решения по 2022-му году рассматривалось несколько вариантов, в том числе и сохранность экологии, и другие насущные проблемы. Однако Совет по межнациональным отношениям выдвинул предложение провести год в изучении культуры и наследия народов России с непременным учётом особенностей этого важного явления в регионах огромной страны. Владимир Путин поддержал это предложение. В Курганской области проживают представители более 100 больших и малых народностей. Каждая из них опирается на многовековой национальный фундамент, каждая имеет славных деятелей культуры, которыми гордится. «НОВЫЙ МИР» ОБЬЯВЛЯЕТ НОВЫЙ ПРОЕКТ – «НАШЕ ВСЁ!» Самое время историкам, философам, культурологам, журналистам, да и всем неравнодушным обратить внимание на феномен культурного кода нации, на то, как он формируется, с какими событиями связан. Поэтому «Новый мир» объявляет проект «Наше всё!», посвящённый году народного искусства и культурного наследия наших народов. Мы, конечно, помним слова о том, что наше всё – это Александр Сергеевич Пушкин, но попытаемся расширить границы и вспомнить сынов и дочерей нашего Отечества, кто сделал нас такими, какие мы есть сегодня. Приглашаем всех, кому есть, что вспомнить о национальных традициях, о народных ремёслах, о встречах с выдающимися представителями искусства, высказаться на страницах нашего издания и в эфире!

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