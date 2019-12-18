Нужно ли укрощать женщин? Об этом премьерный спектакль Курганского театра драмы

На малой сцене спектакль поставили режиссер-постановщик Алессандра Джунтини и художник-постановщик София Матвеева.

В театре постановку считают новым и экспериментальным подходом к классике, однако режиссер уверена, что здесь нет ничего необычного:

- Это то, что нам оказалось близким. В пьесе «Укрощение строптивой» Шекспира меня волновала темы Катарины, и я от этого отталкивалась. Это очень актуальная тема, как тогда, так и сейчас. В какой-то мере я тоже себя считаю строптивой и надо ли меня укрощать. Затем возникает очень много вопросов. Любовь это? Не любовь? Какие люди вокруг нее? И мы взяли то, что нас тронуло.

Необычно определен жанр спектакля - розовая социальная трагикомедия, но, по словам Алессандры Джунтини, розовый - это просто традиционный цвет для девушки, такой современный стереотип.

Судя по репетициям, в спектакле присутствуют элементы клоунады и пантомимы, неожиданные движения и выходы из ситуаций и даже музыкальный номер в исполнении Александра Шарафутдинова.

Как рассказала на пресс-конференции художник-постановщик София Матвеева, в спектакле нужно было создать пространство без времени:

- Очистить его максимально, как мы очистили текст Шекспира. То же и в сценографии, и в костюмах. В костюмах будут намеки на исторические костюмы, но они осовременены. Пространство же меняется в зависимости от состояния Катарины. Все, что происходит на сцене, происходит у нее внутри.

В спектакле заняты пятнадцать артистов. Это актеры Ирина Храмова (Катарина) Иван Шалиманов (Петруччо), Александр Шарафутдинов (Гортензио), заслуженный артист России Иван Дробыш и многие другие.

Ирине Храмовой режиссер запретила говорить, однако, она призналась, что в спектакле сразу несколько Катарин, разные актрисы представляют разные ее черты.

А вот как о своем персонаже говорит Иван Шалиманов:

- Персонаж получился другой, нежели написанный в пьесе, а здесь мой персонаж абсолютно не приемлет того, что ему было бы некомфортно в жизни. Это эгоист в высшей степени.

Своим взглядом поделился актер Александр Шарафутдинов, исполнитель роли Гортензио:

– В спектакле есть два главных персонажа Петруччо и Катарина и все закручивается вокруг них. Мы, остальные персонажи, задаем направление в действии, в перемене пространства. Мы создаем некий вектор. И идем в направлении 5 марта.

В направлении премьеры.