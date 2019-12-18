О достойном труде и международной солидарности

По информации организаторов – Федерации профсоюзов Курганской области, приняли участие более 50 тысяч зауральцев. Самыми массовыми маевками отметили праздник в Шадринске, Далматово, Куртамыше, Катайске, Половинном, Шумихе, Белозерском, Варгашах.

Первомайские торжества в областном центре в солнечную, но прохладную погоду собрали около пяти тысяч участников, которые с разноцветными шарами, транспарантами и флагами прошли от областного культурно­выставочного центра и Дворца культуры машиностроителей двумя колоннами и выстроились на центральной площади Кургана.

Шествие и митинг объединили представителей трудовых коллективов, исполнительной и законодательной властей региона и города Кургана, отраслевых профсоюзов, парламентских партий и общественных движений: «В защиту человека труда», «Единая Россия», КПРФ, Общероссийский народный фронт, «Союз Труда», «Справедливая Россия».

То, что сегодня волнует людей, красноречиво отразили транспаранты и лозунги. Среди них «Трудовой народ – за достойный МРОТ», «За достойную зарплату, справедливые социальные гарантии!», «Человеку труда – уважение и реальную зарплату!».

Открыл митинг председатель Федерации профсоюзов Курганской области Владимир Андрейченко.

Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов заметил, что Первое мая всегда был и остается всенародным праздником:

– Для каждого из нас Первомай символизирует солидарность и трудовую доблесть.

Среди выступающих были рабочие крупных предприятий области, профсоюзные лидеры, которые также поддержали лозунги о росте заработной платы, о поддержке работающей молодежи и привлечении специалистов в проблемные отрасли, например, здравоохранение.

С праздником весны и труда поздравил зауральцев и губернатор Курганской области Алексей Кокорин. Глава региона, кстати, резюмировал звучавшие до него выступления. Он, в частности, заверил, что многие из предложений услышаны, и они будут выполнены, а ассигнования на социальную сферу в бюджете утверждены полным рублем и полностью будут профинансированы.

Кстати, следуя истории Первомая, в нынешнем году, по одной из версий, у этой даты 130­летний юбилей. Символично, что в день международной солидарности трудящихся в одной из колонн в Кургане прошествовал гость из Гренобля Даниэль Декарпантри с флагом крупнейшего французского профсоюза СGT. Как признался гость из Европы, на родине он обычно принимает участие в профсоюзном шествии. И так как Первомай застал его в Зауралье, Даниэль не стал прерывать традицию.

Фото Николая Белобородова.