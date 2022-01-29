О вере, просвещении, храме в Чимеево, личном времени и многом другом

Общение с владыкой Даниилом проходило в рамках редакционного проекта «От первого лица». Сразу стоит отметить, что владыка был более чем пунктуален, и приехал на встречу заблаговременно. Вопросы, которые подготовили журналисты, стали лишь поводом для беседы, которая далеко выходила за их рамки. Отвечая по той или иной теме, митрополит приводил массу примеров из жизни, священных писаний и собственного духовного опыта. Например, когда рассказывал о своём отношении к Зауралью, пояснил, что ему есть с чем сравнивать, потому что прежними местами его служения были остров Сахалин и Архангельская область, где, в отличие он наших мест, не хватало солнца и чистого воздуха. Сейчас он любит проводить свободное время, когда оно появляется, совершая пешие прогулки по лесу. Отвечая на вопрос о строительстве вновь возводимого храма в Чимеево, владыка выразил уверенность в том, что уже весной там начнутся богослужения. А внутреннее убранство храма будет преображаться со временем. Говоря о христианском просвещении, митрополит подчеркнул, что оно должно быть максимально доступным. В частности воскресные школы сейчас действуют при каждом православном приходе в городе Кургане, чтобы детям было не далеко ходить и ездить на занятия. При этом владыка отметил, что вере, в её глубоком значении, необходимо учить не только детей, но и взрослых. Общение владыки с журналистами продлилось заметно дольше, чем предполагалось нами изначально. Более подробная информация по теме будет выходить на наших сайтах и в печатном издании газеты «Новый мир». Телевизионную версию после монтажа разместим на портале «Zauralonline».

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.