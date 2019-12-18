О жизни и экономике

На минувшей неделе побывал с трехдневным визитом в трех муниципальных образованиях, расположенных на северо­западе региона, – Катайском, Далматовском и Шадринском районах. На каждый район по одному дню.

Цель своей поездки народный избранник анонсировал известной цитатой из Ветхого завета: «Время разбрасывать камни, и время собирать камни…» Перефразируя эти слова, можно сказать, что депутат вместе с избирателями подводит пятилетний итог проделанной работы в высшем законодательном органе страны. Кроме того, Александр Ильтяков подготовил основательный сборник, в котором сосредоточена хроника его законодательной деятельности, выполнения наказов и обращений избирателей.

Отчет депутата включал в себя не только встречи с общественностью, трудовыми коллективами, но и работу по личным обращениям граждан. В Катайском районе Александр Ильтяков побывал на встрече с работниками Катайского молочного завода, где разговор зашел о кризисной ситуации на предприятии. В Далматовском районе депутат встретился с жителями села Нижний Яр, которых волновала проблема газификации населенного пункта. В этом же селе Ильтяков побывал в семье Молодцовых, которых поздравил с 60­летием супружеской жизни.

На личный прием к депутату Государственной Думы приходили с надеждой: поможет. Характер обращений разный – от квартирного вопроса до статуса учебного заведения, от поддержки предпринимателей до создания областной федерации мотоциклетного спорта.

Особый случай В Шадринске на личный прием к Ильтякову записался парень лет 20–23 из Белозерского района. В настоящее время он за лучшей долей уехал в Сургут, но вот в последнее время, по его словам, «загрызла тоска» по малой родине. Хочет вернуться в село и заняться вместе с родителями птицеводством, а для этого нужно получить грант на развитие. Правда, вот не знает, как это сделать, пришел за советом.

Когда депутат попросил посетителя изложить свой бизнес­план, паренек растерялся.

– Надо сначала научиться считать, без этого в бизнесе никуда. И вообще, без специальных знаний вы не сможете выстроить свое дело. Почему бы вам не получить специальное образование в Курганской сельхозакадемии, – рекомендовал молодому человеку депутат и пригласил его Частоозерье. – А знаете, если есть желание, приезжайте к нам в село. Мои теща и тесть охотно поделятся своим опытом по разведению кур, они как раз этим активно занимаются, причем по науке. Да и я сам вам по полочкам разложу, с чего надо начинать в малом бизнесе, а потом уже замахиваться на грант.

В каждом из районов депутат проводил традиционные встречи с редакциями районных газет, где шел разговор и о депутатской деятельности, и о выполнении наказов избирателей. Были вопросы и личного характера, спрашивали о дальнейших планах на жизнь.

На встречах с общественностью, как правило, звучали самые злободневные вопросы, порой каверзные. Поэтому ответы были прямые, даже где­то жесткие.

– Вы помните слоган 2011 года, когда на всех углах кричали: «Единая Россия» – партия жуликов и воров!». Где сейчас они, кто делал эти громкие заявления, те же Митрофанов и Пономарев? За границей, убежали от ответственности за свои деструктивные действия.

Я убежден, что «Единая Россия» – это единственная партия, которая взяла курс на обновление. Единороссы обязались решительно избавиться от тех, кто запятнал себя уголовным прошлым или судимостью. Я уверен, что в нашей стране нет сейчас такой партии, которая так широко реализует свой потенциал на благо России. Потому что здесь есть интеллект, есть сила, власть и есть желание работать, – подчеркнул на встрече с общественниками Шадринска Александр Ильтяков.

– Каков общий итог этой поездки?

С этим вопросом корреспондент «Нового мира» обратился к депутату Государственной Думы VI созыва Александру Ильтякову.

– Из всех встреч я вынес одно – необходимо поднимать экономику. От экономического потенциала Курганской области зависит решение всех наших социальных проблем, которые накопились на селе и в малых городах. Впечатление такое, что в головах у некоторой части моих земляков поселилось уныние, но это тупиковый путь. К сожалению, не всегда на местах ответственные люди могут донести до своих сограждан, какой поддержкой может воспользоваться человек.

С другой стороны, нельзя быть иждивенцем на плечах у государства, нужно становиться непосредственным участником в экономических преобразованиях. Наш главный враг – пассивность. Надо избавлять моих земляков от мысли, что кто­то сейчас придет и что­то за них решит. Это роковая ошибка. Поэтому моя главная задача – достучаться до каждого сердца, сказать людям: если вы не будете своими руками что­то делать для себя, никто другой за вас это не сделает. Делайте это прямо сейчас!

– На какие основные проблемы вы хотели бы обратить внимание? Можно ли помочь тем людям, с которыми вы встречались?

– Глобальная проблема сложилась у жителей села Нижний Яр Далматовского района. Еще год назад здесь должен быть решен вопрос по газификации населенного пункта, который попадал в целевую программу по преодолению последствий радиации на производственном объединении «Маяк». Я не знаю, успею ли помочь людям в данной ситуации. Я искренне сожалею, что их село миновала по срокам эта программа и они лишились возможности получить газ в свои дома. По моему мнению, на 50 процентов вина за срыв газификации лежит на чиновничьем аппарате. Дело затянули до такой степени, что сейчас нет полной уверенности, насколько возможно довести решение этого вопроса до логического конца. Я пообещал жителям села, что приложу усилия в оставшееся время и на федеральном уровне попытаюсь достучаться до тех людей, от которых зависит эта программа, чтобы ее продолжить. Это один из самых острых вопросов, который еще можно решить.

Что касается Катайского молочного завода, сразу скажу, что там ситуация такова, когда спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Давно ведь известно, что хозяевами предприятия не первый год являются частные предприниматели. Считаю, что модернизацию этого комплекса надо было проводить еще лет десять назад. А там начали заниматься этим вопросом, да и то впопыхах, только сейчас. Кроме того, меня тревожит, что ждут, что кто­то будет им возить молоко. Но почему вы не развиваете собственное молочное товарное производство? В Катайском районе есть для этого все условия, стада можно держать, есть поля. Думаю, что у хозяев этого завода просто нет элементарных знаний, нет настоящих профессионалов. Я это понял, когда общался с коллективом. Те кадры, которые ранее работали на молокозаводе, уже давно вышли на пенсию. Спрашиваю, почему не идете за кадрами в Курганскую сельхоз­

академию, а они мне говорят: дескать, мы не местные. Я им настоятельно рекомендовал обратиться туда для того, чтобы подготовить профессионалов исключительно под свое производство. Сегодня другие технологии, другие условия, другие знания. Если еще вчера казалось нормальным надой в 3,5 тысячи литров молока на одну корову, то сегодня средний надой достигает 7,5–8 тысяч литров. А вот в сельхозпредприятии «Глинки» получают 9,2 тысячи литров молока. Современные технологии позволяют получить такой эффект. Если у нас есть положительный пример, берите и пользуйтесь этим примером. Молока­то ведь не хватает. На Катайском молочном заводе собирают только 10 процентов от фермеров, все остальное – это привозной продукт из соседних регионов. Даже из Удмуртии, Башкирии везут!

– Некоторые избиратели приходили к вам с уверенностью, что вы, как депутат, можете внести изменения в какой­либо закон в силу их личных обстоятельств. Как работать с такими людьми?

– Надо всегда взвешенно, с вниманием подходить к обращениям избирателей, где­то в чем­то их убеждать, приводить свои аргументы и, главное, слышать своего собеседника. Такие встречи зачастую не обходятся без полемики, поэтому необходимо быть готовым к диалогу. И если человек высказывает здравую идею, то есть смысл обсуждать ее на уровне высшего законодательного собрания и только после этого принимать ее как основу для законотворчества. Безусловно, в нашем законодательстве есть еще пробелы, жизнь идет, появляются новые обстоятельства и условия. Не зря говорят, что в споре рождается истина, а истина – есть закон.

Ни в коем случае нельзя отталкивать человека, который пришел к тебе с обращением, – убежден Ильтяков. – Он такой же член нашего общества, видит жизнь по своему, а если он углядел какие­то недочеты, он предлагает изменить закон. Но ведь не секрет, что есть немало моих сограждан, которые не владеют полнотой информации по тому или иному закону. Им кажется, что закон не работает и его надо срочно менять. В этом и состоит моя задача – рассказать, как надо поступать в той или иной ситуации.

Впереди у депутата еще ряд поездок с отчетами, встречи с людьми в других муниципальных образованиях, в том числе и в областном центре.