Областная библиотека отметила 31-летие со дня присвоения имени писателя Югова

1991 — решением исполкома Курганского областного Совета народных депутатов от 13 марта 1991 года «…В целях увековечения памяти известного советского писателя, лауреата Государственной премии РСФСР А. К. Югова, жизнь и творчество которого неразрывно связаны с Зауральем, присвоить Курганской областной универсальной научной библиотеке имя Алексея Кузьмича Югова». А 25 марта исполнится 120 лет со дня рождения нашего выдающегося земляка, чье имя вот уже почти 30 лет носит Юговка.

Курганская областная универсальная научная библиотека им. А. К. Югова (КОУНБ) — крупнейшее[источник не указан 3669 дней] собрание технической, художественной и научной литературы в городе Кургане, учреждение носит имя курганского писателя А. К. Югова.

История Курганской областной библиотеки начинается на рубеже XIX—XX веков. Называются разные даты, начиная с 1894 по 1912 год. Такая сумятица мнений вызвана неполной выявленностью архивных документов. Также нет единого мнения по вопросу, что именно считать точкой отсчёта, датой создания библиотеки: время выхода постановления об её устройстве или день открытия для первых читателей.

1894 — поставлен вопрос о создании публичной библиотеки в городе Кургане.

1895 — удалось открыть читальню и библиотеку при Обществе попечения об учащихся, которая стала основой публичной библиотеки.

1896 — созданы два отдела библиотеки: платный и бесплатный.

1899 — в апреле введена должность библиотекаря.

1911 — 20 августа библиотека Общества попечения об учащихся передана в введение города.

1911 — в ноябре библиотека закрывается по Постановлению тобольского губернатора.

1911 — в декабре решением Думы председателем городской библиотечной комиссии по организации передачи библиотеки Общества попечения об учащихся в ведение городского самоуправления избран Петр Павлович Успенский.

1912 — в начале года Курганской Думой, библиотека передана в ведение городского самоуправления. Управление делами библиотеки возложили на выборную комиссию, утверждённую губернатором;

1912 — 6 декабря — официальное открытие Общественной публичной библиотеки;

1943 — 5 июля решением облисполкома на базе окружной центральной была создана областная библиотека. С этого периода открылась новая глава истории библиотеки. В особняке по улице Куйбышева, построенном на средства ссыльных декабристов для городского училища, разместились читальный зал, абонемент, передвижной отдел, отдел обработки литературы, методический кабинет. Библиотека занимает бельэтаж старинного здания и размещается на площади 210 квадратных метров.

1947 — библиотека занимает все 3 этажа здания (763 м2), были организованы отделы: книгохранения, МБА, позже справочно-библиографический.

1968 — переезд в новое типовое здание. 21 мая торжественное открытие библиотеки для читателей. Изменилась структура библиотеки, возникли новые отраслевые отделы: отдел литературы на иностранных языках, музыкально-нотный, патентно-технический, отдел обслуживания работников сельского хозяйства.

1983 — 30 июня областная библиотека получила статус универсальной научной библиотеки.

1994 — директором ОУНБ назначили С. Е. Золотых (директор библиотеки 1994—2014). Первые шаги в освоении компьютерных технологий.

1999 — 25 февраля Почетной грамотой Курганской областной Думы награждён коллектив КОУНБ за особый вклад в развитие культуры области;

2000 — ноябрь официальное открытие Регионального публичного центра правовой информации;

2001 — в библиотеке открыт Музей книги.

Интересные факты

Разговорное название библиотеки среди курганцев — «Юговка». В 2012 году к 100-летию библиотеки по инициативе Курганского филиала Почты России выпущены художественные немаркированные конверты. Общий тираж составил 25 тысяч экземпляров. 27 ноября 2012 года состоялась торжественная церемония спецгашения конверта.