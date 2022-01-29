Областной бюджет поможет зауральцам построить дом

АО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация» приглашает организации для строительства индивидуальных жилых домов на участках комплексного освоения в Шадринске и селе КолесниковоКетовского района.

Тем гражданам, которые приобретают участки и дома в вышеперечисленных населенных пунктах, предлагают воспользоваться субсидией из бюджета области, предоставляемой через АО «КИЖК»:

• на возмещение затрат на оплату первоначального взноса по ипотечным кредитам – от 500 до 700 тысяч рублей;

• на приобретение или строительство индивидуальных жилых домов – от 500 до 700 тысяч руб-лей.

К каждому земельному участку летом 2022 года будут подведены сети электро- и газоснабжения.

Так, в Шадринске к освоению и строительству предлагается 115 участков от 8 до 12 соток, в селе КолесниковоКетовского района – 146 участков от 8 до 12 соток.

К освоению и строительству предлагается в Шадринске 115 участков от 8 до 12 соток, в с. Колесниково 146 участков от 8 до 12 соток.

По информации правительства области, в градостроительном плане Шадринска предусмотрено строительство школы, садика на близлежащих территориях, подъездных дорог. В селе Колесниково предусмотрено развитие социальной инфраструктуры и дорог.

Земельные участки выкупаются застройщиками у АО «КИЖК» с рассрочкой платежа на 3 года в количестве от 20 шт. Стоимость за 1 сотку в Шадринске – от 42,12 тысяч рублей, селе Колесниково – от 27,49 тысяч руб. по своим типовым проектам общей площадью до 150 кв. метров.

Жилые дома должны быть пригодными для постоянного проживания, минимум с черновой отделкой, с подведенными сетями электро-, газо- и водоснабжения (индивидуальная скважина), водоотведения (септик). Земельные участки должны быть огорожены.

Назван и срок строительства – не более 2 лет с даты покупки земельного участка.