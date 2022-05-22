Охота на птиц в Курганской области запрещена с 15 мая по 13 июня

В департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области отметили, что решение принято в связи со сложной пожароопасной обстановкой. Сейчас ситуация стабилизировалась, угрозы населенным пунктам нет, однако продолжает действовать режим ЧС и важно не допустить новых возгораний.

Также напомним, что в Курганской области до 3 июня 2022 года в связи с сохранением высокого класса пожарной опасности продлён запрет на посещение лесов.

За нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, административные штрафы ужесточены: от 2 тысяч рублей для граждан до 400 тысяч рублей для юридических лиц. Если возникший по вашей вине пожар станет причиной гибели человека или иных тяжких последствий, вас могут привлечь к уголовной ответственности.

Если вы видите возгорание или нарушение правил пожарной безопасности, звоните по телефонам: единый номер 112; МЧС 8(3522) 23-99-99; лесная охрана 88001009400. Диспетчерская служба лесного хозяйства 8 (3522) 43-63-61, 43-63-51.

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