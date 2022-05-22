Около 7,7 тысячи курганцев воспользовались возможностью подать заявку на догазификацию

Около 7,7 тысячи жителей Курганской области воспользовались возможностью подать заявку на социальную газификацию (догазификацию) - природного газа до границы земельных участков жилых домов без средств граждан. Такая возможность есть у всех жителей населённого пункта, который уже газифицирован природным газом. Это позволяет гражданам сэкономить при подключении дома к газу около 74 тысячи рублей. За население платит государство. Ход подключения населения региона к газу обсудили на заседании штаба по газификации Курганской области, который провёл губернатор Вадим Шумков.

По информации АО «Газпром газораспределение Курган», на сегодняшний заключено 3677 договоров. В рамках программы догазификации до границ 948 земельных участков проложены газораспределительные сети, 307 домовладений уже стали потребителями природного газа. Теперь они смогут существенно экономить семейный бюджет и во время отопительного сезона, им не придётся каждый год запасать уголь или дрова. К тому же, газовое отопление комфортнее и безопаснее печного. Поэтому правительством региона уделяется особое внимание выполнению планов по газификации. Год от года возможность подключиться к газу получают всё больше населенных пунктов.

Благодаря программе развития газоснабжения и газификации Курганской области на период 2021 - 2025 гг., подписанной лично губернатором Вадимом Шумковым и главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, в 2021 и 2022 году появилась возможность газификации 10 населенных пунктов с подключением 1729 домовладений (квартир) и 8 котельных предприятий. В 2022 году планируется выполнить строительно-монтажные работы в 21 населенных пунктах в 4х районах нашего региона. Всего за годы реализации программы в газификацию 10 райцентров и других муниципальных образований области, где никогда не было голубого топлива, будет инвестировано 25,9 млрд рублей. Это беспрецедентная для региона сумма даст возможность подключения к газу 37 488 домовладений в 116 населенном пункте. Для этого будет построено 2 869 км газораспределительных сетей.

На заседании штаба обсудили вопросы обслуживания газового оборудования, организации и хода проверок его работы, это касается как котельных, так и домов и квартир. По мнению генерального директора АО «Газпром газораспределение Курган» Олеа Попова, большинство жителей региона понимает, что необходимо проходить ежегодную проверку, к гражданам, которые на постоянной основе не обеспечивают допуск газовых служб в квартиру и ставят под угрозу свою безопасность и безопасность других людей, применяются меры, вплоть до судебных исков и отключения газа.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.