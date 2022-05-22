Оксана Сагайдак: «ВИЧ – для общества уже не бич?»

Свой хит о страшном диагнозе Земфира спела в далёком 1999-м, когда мир дрожал от ужаса перед этой аббревиатурой. Времена изменились: сегодня люди заявляют о том, что ВИЧ и СПИД – это «выдумки» фарминдустрии. Конечно, они неправы

Ежегодно в третье воскресенье мая мировая общественность отмечает Международный день памяти жертв СПИДа. Насколько актуальна эта проблема для нашего региона, рассказала главный врач Курганского областного центра профилактики и борьбы со СПИД, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Департамента здравоохранения Курганской области Оксана Александровна Сагайдак.

Мир знает о СПИДе и ВИЧ-инфекции уже более 40 лет. Первые новости датируются 1981 годом, когда американские центры по контролю и профилактике болезней сообщили о 5 случаях пневмоцистной пневмонии и 28 случаях саркомы Капоши. Все заболевшие были гомосексуалистами. Тогда болезнь получила название гей-связанного иммунодефицита. Также её называли «болезнью четырёх Г», так как была обнаружена у жителей или гостей Гаити, гомосексуалов, гемофиликов и лиц, употреблявших героин. Позже доказали, что СПИД не является заболеванием, эндемичным лишь для гомосексуалов, и в 1982 г.

аббревиатура AIDS (СПИД) – синдром приобретенного иммунодефицита – была введена в обращение. В СССР первый случай массового заражения ВИЧ-инфекцией произошел в 1988 году.

ВИЧ – для общества уже не бич?

Тогда, в начале 90-х годов прошлого века, даже произносить слово «СПИД» было страшно – оно было синонимом страшной и к тому же позорной смерти. Собственно, те, кто заражался в те годы этим вирусом, непременно умирали. Немало жертв было и среди известных людей, особенно вирус «облюбовал» богему – её разнузданный образ жизни способствовал взрывному росту заболевших музыкантов, художников, артистов. Среди умерших – танцор Рудольф Нуреев, певец Фредди Меркьюри, писатель Мишель Фуко, скорбный список очень длинный. За прошедшие 30 лет ситуация изменилась радикально. Нет, ВИЧ никуда не исчез. Но теперь это не паника, не ужас, не смерть. С инфекцией живут. И если живут разумно – то и долго, и счастливо. Из смертельного заболевания ВИЧ стал хроническим.

– Действительно, медицина за эти годы шагнула очень далеко, и сегодня заражение ВИЧ-инфекцией совершенно не означает близкую гибель и муки болезни, – рассказала Оксана Сагайдак. – Больным назначается так называемая высокоактивная антиретровирусная терапия, состоящая из трех препаратов, и при условии регулярного приема лекарства человек живет спокойно и своё биологическое время вполне может прожить. Конечно, при наличии ВИЧ-инфекции некоторых проблем со здоровьем не избежать, говорят и о преждевременном старении организма, однако это уже не та трагедия, что была 30 лет назад.

Сам по себе ВИЧ явных проявлений не имеет. Вирус разрушает иммунные системы организма и провоцирует бактериальные, грибковые, онкологические заболевания.

– Антиретровирусная терапия от ВИЧ – это дорого? С учетом кризиса, все ли могут позволить себе эти медпрепараты?

– Лекарственными препаратами люди обеспечиваются бесплатно, принимать их нужно на протяжении всей жизни, желательно в одно и то же время. С появлением российских препаратов первичной схемой можно обеспечить всех пациентов, примерно тысяча рублей на человека в месяц.

Напомню, что ВИЧ передается через жидкие среды организма – с кровью, спермой, грудным молоком. Так вот, эта терапия как бы загоняет вирус внутрь клетки, и человек, аккуратно принимающий лекарства, становится менее опасным в плане передачи вируса. У нас есть свой термин для состояния таких пациентов: неопределяемая вирусная нагрузка. То есть у человека есть ВИЧ, но он не разрушает имунную систему. Такой пациент живет комфортно, вторичные заболевания не присоединяются, и жизни его, в общем-то, ВИЧ не угрожает. Другой вопрос, что не все разумно относятся к лечению, нерегулярно принимают препараты. Если самочувствие нормальное – прекращают, потом при ухудшениии опять начинают, и эти «качели», во-первых, приносят вред человеку, во-вторых, способствуют тому, что ВИЧ становится более устойчивым к лекарствам. Так что в этом деле, как и везде, нужно прежде всего разумное поведение со стороны пациента, что бывает далеко не всегда. Слышим мы и такие заявления, что, мол, СПИДа и ВИЧ не существует, что всё это заговор «фармы», и так далее.

– Ну это не новость, в последние два года каких только версий о вирусах от «антиваксеров» мы не наслушались. И всё же как можно, будучи в своем уме, отказываться от лечения опасной инфекции?

– Разные причины у людей. Кто-то, к примеру, хочет получить группу инвалидности. Конечно, сам по себе диагноз ВИЧ ни в коем случае не является показанием для инвалидности, а вот если на фоне отсутствия лечения появляются тяжелые вторичные заболевания, то другое дело. Надо сказать, что ВИЧ с момента своего появления стал гораздо агрессивнее, просто мы научились его контролировать благодаря терапии.

Рожать можно

– ВИЧ-положительные люди могут иметь детей?

– Да, никаких запретов на беременности у ВИЧ-положительных не существует. Но, чтобы снизить риск заражения ребенка, необходимо готовиться, принимать лекарства. Порой ВИЧ выявляется, когда женщина встает на учет по беременности. И это, к сожалению, нередко становится причиной абортов, особенно у молодых женщин.

Мы обязательно обследуем всех беременных женщин, их половых партнеров. Если женщина ВИЧ-положительная, то с 12-й недели ей назначают терапию, и риск заражения плода снижается до 1,5%.

– Насколько актуальна проблема ВИЧ и СПИДа для нашего региона? Много заражений?

– Актуальна по-прежнему, хотя и с 2018 года отмечается снижение на 30%. Но тем не менее ежегодно выявляется порядка 500–600 человек с диагнозорм ВИЧ. Среди путей заражения доминирует половой, и здесь чаще страдают женщины, на втором месте – через шприц при употреблении наркотиков.

– Как люди чаще всего узнают, что они заражены?

– Выявляется ВИЧ по-разному. Кто-то сам приходит к нам на обследование, подозревая что-то неладное, кто-то проходит медкомиссию при трудоустройстве, скажем, в силовые органы, кто-то перед операцией сдает анализы. Также существуют так называемые СПИД-индикаторные патологии: венерические заболевания, гепатиты, пневмонии, опоясывающий лишай, дерматиты, увеличенные лимфоузлы. Во всех этих состояниях мы обследуем пациентов на ВИЧ. В группе риска – лица, употребляющие психоактивные вещества, накроманы, алкоголики (поскольку алкоголь провоцирует на отклонения в поведении, скажем, на рискованные половые контакты).

В нашем центре ежегодно проходят обследования на ВИЧ до 3 тысяч человек, в целом по области - около 170 тысяч. Если у пациента подтверждается диагноз ВИЧ, с ним работают психологи, социальные работники, помогают ему адаптироваться и принять диагноз, чтобы вовремя начать терапию. По желанию пациента мы работаем и с родственниками.

С 11 по 21 мая на территории Курганской области проводится информационно-профилактическая акция, посвященная Международному дню памяти жертв СПИДа. 19 мая в Кургане пройдетация по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ населения Курганской области. Работа мобильного пункта тестирования на ВИЧ организована на площадке магазина «Метрополис» (по адресу: г. Курган, ул. Чернореченская, 69).

За все годы в Курганской области выявлено 11 964 случая ВИЧ-инфекции, из них около 1-й тысячи больных умерли от последствий ВИЧ/СПИДа. В настоящее время в области проживает 7 606 ВИЧ-инфицированных, или 0,93% населения (по РФ – 0,78%). Курганская область занимает 20-е место в России по пораженности населения ВИЧ-инфекцией.

В Российской Федерации на 31 декабря 2021 года зарегистрировано более 1 миллиона 562 тысяч ВИЧ-положительных лиц, из них более 424 тысяч умерли от последствий ВИЧ/СПИДа.

За последние годы больше всего случаев ВИЧ-инфекции регистрируется в самых многочисленных возрастных группах: 30–49 лет.

Анна Лимонова. Фото предоставлены героиней интервью.

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