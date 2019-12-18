Олег Ильиных: Мой приоритет – защита прав и законных интересов зауральцев

Да и для редакции газеты «Новый мир» человек. Срок его службы на зауральской земле невелик – всего 100 дней. Мы сочли эту дату своевременной для встречи с журналистами. Главный полицейский Зауралья принял предложение и вскоре побывал у нас в гостях.

- Олег Владимирович, вы начинали свою службу в органах внутренних дел с рядовой должности и выросли до «генеральского» поста. Если время повернуть вспять, к периоду вашей молодости, когда приходилось выбирать, куда идти и чем заняться, выбрали бы снова эту же профессию?

- Вы знаете – да. Когда я в 1992 году поступал в Барнаульскую специальную среднюю школу милиции МВД России, это был осознанный выбор. Надо было выбирать – либо идти в бойцы ОПГ с правом ношения малинового пиджака и с бритой головой, либо быть полезным для своего народа.

Мне казалось тогда и с годами моя уверенность стала только крепче, что защита прав и законных интересов граждан – профессия, достойная и гражданина страны в целом, и мужчины в частности. Ведь безусловная защита от преступных посягательств как простых граждан, так и крупного бизнеса, по сути, составляет основу стабильности государства, является гарантом его развития. Так что профессия полицейского – это, как мне кажется, выбор настоящего патриота.

- В декабре 2015 года Вы назначены на должность начальника УМВД России по Курганской области. Но большая часть Вашей служебной биографии, включая «оперативные» должности, связана с Республикой Алтай. Затем на два с половиной года МВД России направило Вас руководить Управлением МВД России по Ненецкому автономному округу. На Ваш взгляд, чем отличается Курганская область от этих двух регионов в плане криминогенной обстановки?

- Сравнивать эти регионы достаточно сложно. Как вы понимаете, есть географические и демографические особенности, другие внешние факторы. Ненецкий автономный округ отличается, например, протяженностью. Его территория с запада на восток и с юга на запад простирается на 700 километров. Республика Алтай немногим меньше. Отличаются эти регионы, и по национальному составу и по социально-экономическим условиям. Кстати, это немаловажный фактор, который влияет на криминогенную обстановку.

Вместе с тем, если говорить, например, об уровне преступности на 100 тысяч населения, то Республика Алтай и Курганская область вполне сопоставимы. Ненецкий округ имеет несколько меньшие значения. При этом во всех указанных субъектах данный показатель превышает среднероссийский. Еще одна общая для них особенность – доля краж, составляющая примерно треть от общего числа всех совершаемых уголовных деяний (впрочем, надо отметить, что это и общероссийская тенденция).

Так что не скажу, что криминогенная обстановка на моем нынешнем месте службы значительно сложнее, просто масштабы другие. Для сравнения – численность населения Ненецкого автономного округа – всего 44 тысячи человек, в Республике Алтай – 286 тысяч, в Зауралье – 870 тысяч. Поэтому количество регистрируемых преступлений в Курганской области гораздо больше.

- С момента назначения хватило ли Вам времени разобраться с приоритетами своей деятельности, каковы они?

- Приоритеты моей деятельности на сегодняшний день – это укрепление сотрудничества с Правительством региона, руководителями других силовых ведомств, общественностью.

Как вы понимаете, в ближайшее время предстоит большая работа по реализации Указа Президента России от 5 апреля 2016 года № 156, передавшего МВД России функции и полномочия упразднённых Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и Федеральной миграционной службы.

Но как бы то ни было, мои постоянные и безусловные приоритеты как начальника регионального УМВД – это защита прав и законных интересов зауральцев, противодействие любым формам противоправных проявлений, укрепление доверия населения.

При этом и я сам, и мои подчиненные нацелены на выполнение задач, обозначенных Президентом России в его Послании Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 года.

- В числе постоянных приоритетов, обозначаемых Президентом России, значится борьба с экономической преступностью. На Ваш взгляд, что страшнее для безопасности страны: серые схемы в бизнесе, которые применяют предприниматели, уходя от налогов, или коррупция в органах власти?

- И серые схемы в бизнесе, и коррупционные проявления в органах власти являются не только опасными, но и зачастую взаимосвязанными между собою. Встречаются факты, когда чиновники в корыстных целях оказывают покровительство незаконному бизнесу или непосредственно участвуют в нём.

Такие преступные проявления в равной степени представляют собой одну из главнейших угроз национальной безопасности нашей страны, тормозят её экономическое развитие.

В этой связи одной из приоритетных задач, стоящих перед органами внутренних дел, является эффективное, своевременное выявление и пресечение таких преступлений, снижение степени их латентности.

Реализуется эта задача и в нашей области. К примеру, уже в текущем году правоохранительными органами установлено 111 преступлений коррупционной направленности, что на треть больше уровня прошлого года.

- С учетом значительной доли преступлений, совершаемых на территории Курганской области в пьяном виде, как предполагаете исправлять эту ситуацию?

- Действительно в текущем году на территории Зауралья наблюдается рост на 20 процентов преступлений, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения.

Вместе с тем, такая динамика во многом объясняется инициативным выявлением сотрудниками ГИБДД 233 преступлений, связанных с управлением транспортом лицом в состоянии опьянения, ранее подвергнутым за это административному наказанию. Соответствующая статья Уголовного кодекса РФ (ст. 264.1) вступила в силу с 1 июля прошлого года.

Кроме того, считаю, что увеличение преступлений, в том числе совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в значительной степени носит объективный характер и во многом связано с социально-экономическими факторами, такими как снижение уровня доходов населения, рост безработицы, цен и тарифов. Нерешенность этих проблем зачастую и является причиной бытового пьянства. Не случайно более половины зарегистрированных в области преступлений в состоянии опьянения носят бытовой характер.

Поэтому решать вопросы предупреждения таких преступных деяний следует, в первую очередь, при активном участии Правительства области, органов местного самоуправления, всех субъектов системы профилактики. Именно на это было обращено внимание Президентом России и Министром внутренних дел на прошедшей 15 марта 2016 года коллегии МВД России.

С учетом этого мною поставлены соответствующие задачи профилактики «пьяной» преступности перед профильными подразделениями УМВД, включая повышение уровня взаимодействия со всеми заинтересованными ведомствами и организациями, в том числе путём проведения комплекса совместных превентивных мероприятий.

Кроме того, по нашей инициативе дважды в месяц по пятницам и субботам на территории области с максимальным привлечением личного состава подразделений полиции проводится оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием «Нетрезвый водитель».

Так, только 9-10 апреля в его ходе выявлено 54 водителя, управлявших транспортным средством в нетрезвом состоянии либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Это достаточно большие цифры, особенно учитывая то обстоятельство, что перед проведением «Нетрезвого водителя» мы заранее в средствах массовой информации извещали жителей региона о проведении данного мероприятия.

- В целом по стране, да и у нас в области наблюдается рост преступлений экстремистской направленности. В чем возможные причины такой динамики?

- С начала текущего года в Курганской области поставлено на учет 12 преступлений экстремистской направленности. Это на 3 уголовных деяния больше, чем за 1 квартал прошлого года.

Все они не являются резонансными и связаны с размещением в сети Интернет экстремистских материалов и призывов. Совершившие данные преступления лица установлены и привлекаются к уголовной ответственности.

Основная причина их роста заключается в активизации деятельности правоохранительных органов по выявлению таких деяний, поскольку данный вид преступности носит явно выраженный латентный характер.

Хочу подчеркнуть, что все преступления экстремисткой направленности установлены органами правопорядка в инициативном порядке, в том числе 9 – личным составом Управления МВД России по Курганской области.

При этом с каждым годом растет профессионализм сотрудников, специализирующихся на их выявлении и пресечении. Совершенствуется следственная и судебная практика по уголовным делам данной категории.

Поэтому оценивать состояние оперативной обстановки только по количественным показателям не совсем объективно. В целом же межнациональная и межконфессиональная ситуация в Курганской области является стабильной и контролируемой.

- В Курганской области отмечена проблема защиты лесного фонда от незаконных порубок. Какие возможные варианты решения указанной проблемы Вы видите?

- В прошедшем году на территории области зарегистрировано 238 преступлений, связанных с незаконной рубкой лесных насаждений, что на 21 процент превышает число таких преступлений в 2014 году. Только с начала текущего года уже поставлено на учет 10 таких преступных деяний.

Как видим, проблема защиты лесного фонда от незаконных порубок остаётся очень актуальной. Поэтому нами на постоянной основе проводятся широкомасштабные оперативно-профилактические операции «Лес» и «Лесовоз». В 2015 году в рамках этих операций проверено 102 единицы автотранспорта, осуществляющего перевозку леса, 214 предприятий, занимающихся заготовкой, переработкой и реализацией древесины. Выявлено и задокументировано 34 административных правонарушения, возбуждено 1 уголовное дело.

При организации этой работы акцент делаем на выявлении групп граждан, специализирующихся на незаконной добыче древесины.

Так, в феврале прошлого года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен факт незаконной рубки лесных насаждений в Кетовском лесничестве. При этом задержана группа из 3-х местных жителей, причастных к преступлению. Ущерб от их деятельности составил 250 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении группы направлено в суд. На имущество ее участников наложен арест.

Всего же в истекшем году пресечена преступная деятельность 5 групп так называемых «черных лесорубов», у которых, кроме инструментов и бензопил, изъято 7 тракторов, 10 грузовых и легковых автомобилей.

Вместе с тем, понятно, что только усилиями органов внутренних дел такую глобальную внутрирегиональную проблему, как незаконные порубки не решить.

Как показывает анализ, наиболее подвержены криминальному воздействию леса, не находящиеся в аренде, расположенные на территории Кетовского района и областного центра. Они составляют 3 процента от площади всех лесов Зауралья.

Треть их отнесена к защитным лесам и лесопарковым зонам, поэтому в них запрещена любая вырубка леса. Таким образом, в качестве объектов аренды они не привлекательны. При этом, например, охрану Кетовского участкового лесничества осуществляют всего 2 человека (лесничий и его помощник). Его территорию, правда, периодически отрабатывают еще 2 оперативных группы (численностью 5 человек) и 4 инженера. Но все они одновременно обслуживают еще 2 крупных лесничества: Курганское и Старопросветское. Поэтому даже при условии их эпизодического участия в работе по охране Кетовского лесничества адекватно отработать такими силами почти 39 с половиной тысяч гектаров лесного фонда едва ли возможно.

Как следствие – почти половина от общего числа незаконных порубок совершается именно на территории Кетовского района и Курганских городских лесов. При этом, начиная с 2011 года, число фиксируемых здесь незаконных порубок в неарендованных лесах увеличивается из года в год в среднем на треть.

Один из возможных вариантов решения указанной проблемы – это перераспределение как уже арендованных, так и не арендованных участков леса между лесопользователями с долевой передачей под их ответственность участков защитных лесов и лесопарковых зон.

Кроме того, в качестве превентивного инструмента борьбы с такими преступлениями может стать дополнение Кодекса об административных правонарушениях РФ статьёй, предусматривающей запрет на нахождение в лесном массиве лиц с техническими средствами, позволяющими механическим способом осуществлять рубку деревьев.

Эти предложения были озвучены 25 февраля текущего года на заседании Курганской областной Думы в ходе моего ежегодного отчета перед депутатским корпусом. В настоящее время мною поставлена задача профильным подразделениям УМВД по их дальнейшему организационно-правовому сопровождению.

- Как Вы оцениваете безопасность дорожного движения в целом по региону, на территории города Кургана, а также на федеральных автодорогах? Какие меры планируете предпринять по повышению защищенности участников дорожного движения?

- Принимаемыми во взаимодействии с органами власти мерами в текущем году удалось добиться 20-процентного сокращения числа ДТП. На 40 процентов уменьшилось количество погибших в дорожных авариях, на 15 с половиной процентов – раненных.

Несмотря на сложные погодные и дорожные условия, в целом снизилось на 11 процентов количество ДТП в областном центре. Также повысилась безопасность движения на федеральных автодорогах, где число аварий уменьшилось почти на треть.

Что касается перспективных мер, то могу отметить, что помимо постоянных наших мероприятий (отработка аварийно-опасных участков, борьба с «пьянством за рулем», нарушениями скоростного режима), планируем дальнейшее наращивание эффективности работы подразделений дорожного надзора. Этого требует состояние дорог в регионе.

И наши профильные подразделения, и инспекторский состав ДПС нацелены на постоянный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Как предварительный итог – за 3 месяца 2016 года в полтора раза больше выдано предписаний владельцам дорог и муниципалитетам. За их невыполнение в 4 раз больше заведено административных дел. Почти в 2 раза больше таких дел возбуждено за нарушение правил ремонта и содержания улиц и автодорог.

Свои усилия мы координируем и с органами прокуратуры, куда в 1 квартале текущего года подразделениями ГИБДД в 3 с половиной раза больше направлено соответствующих информаций.

- Из вашей личной биографии нам известно, что Вы женаты, воспитываете троих сыновей. Находите с ними общий язык?

- Да, у меня большая, дружная семья. Для своих сыновей я, конечно, стараюсь быть примером: и как глава семьи, и как сотрудник полиции, честно выполняющий свой служебный долг. Мы неплохо ладим. Младший сын Захар – дошкольник, средний Егор – ходит в шестой класс, старший сын Никита заканчивает в этом году школу. Свою судьбу он также, как и я, решил связать с правоохранительной деятельностью. Буду надеяться, что у него все получится.

- Говорят, что Вы увлекаетесь спортом, в частности горнолыжным. Ваше увлечение разделяет кто-то из родных?

- Сыновей я воспитываю в лучших традициях российского офицерства, которые предполагают хорошую спортивную форму. Старший сын Никита занимался горнолыжным спортом, потом перешел на бокс, пробовал себя в плавании. Средний сын Егор увлекается футболом.

Сам я горнолыжным спортом начал заниматься с 6 лет и по этому виду выполнил норму кандидата в мастера спорта. К сожалению, мое увлечение горными лыжами в Зауралье, как вы понимаете, в полной мере реализовать нельзя, но лыжные пробежки действительно люблю.

Кстати, к этому прекрасному виду спорта активно привлекаю и руководителей подразделений УМВД.

- Спасибо за то, что вы нашли время для встречи с нами, за развернутые и компетентные ответы. В свою очередь, наша редакция желает вам, чтобы вы как можно скорее воссоединились с семьей, чтобы легче и комфортнее было вам служить на нашей зауральской земле.

Фото Александра Кадни