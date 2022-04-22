Олег Язовских: «Никто не задумывается о колоссальных последствиях своих необдуманных поступков»

И.о.главы Кетовского района Олег Язовских рассказал, к каким последствиям может привести халатное обращение с огнём:

- Когда вы пытаетесь сжигать мусор на своих участках – ведь не думаете о последствиях. Справились только благодаря совместной работе. Сегодня, при таких порывах ветра, от пожара мог просто сгореть весь населённый пункт. Ничего бы мы не смогли сделать. Это колоссальные убытки для людей: сгоревшие дома, имущество – от которого ничего не остается, а, как правило, у половины людей оно не застраховано. Куда селить людей? Где искать им какие-то вещи? Как все восстанавливать. Никто не задумывается о колоссальных последствиях своих необдуманных поступков.

Ландшафтные пожары обнаружены в Мокроусовском, Кетовском и Лебяжьевском округах. Распространению пожаров способствовали сухая прошлогодняя трава, отсутствие осадков и порывистый ветер. В борьбе с огнём задействованы все необходимые силы и средства, в том числе государственная противопожарная служба, Курганский лесопожарный центр, сельхозтоваропроизводители, муниципальная пожарная охрана, уточнили в пресс-службе главы региона.

Благодаря слаженной и оперативной работе ликвидирована угроза и идёт проливка пожаров в Петуховском округе и Кетовском районе. По предварительным данным все пожары произошли из-за неосторожного обращения с огнём!