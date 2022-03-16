Ольга Дружинина: «Мы не потерпим издевательств над русскими»

ЛДПР активно осуждает обстрел Донецка ракетой «Точка-У». В результате обстрела со стороны ВСУ ракетой «Точка-У» (запрещена международной конвенцией в 2008 году) погибли порядка 20 мирных жители Донецка и более девяти получили ранения.

- Следственный комитет обязан возбудить уголовное дело по факту обстрела, найти и наказать виновных! Мы не потерпим издевательств над русскими и призываем международную общественность осудить действия украинских националистов! Русские страдают последние восемь лет на Донбассе от рук преступников, захвативших власть в Киеве. Виновных необходимо найти и наказать в кратчайшие сроки. Денацификация должна быть продолжена. Никто не уйдет от ответственности! – прокомментировала на своей странице в соцсети «Вконтакте» депутат Курганской областной Думы Ольга Дружинина.