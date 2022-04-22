Ольга Лютикова: «Важен диалог с представителями органов власти»

Председатель регионального отделения «Опоры России» Ольга Лютикова планирует принять участие в расширенном открытом Совете по развитию предпринимательства, который пройдёт в правительстве Курганской области 18 апреля.

- Считаю Совет по развитию предпринимательства очень важным мероприятием, потому что он проходит в режиме диалога с представителями органов власти. Считаю, что каждый неравнодушный к своему бизнесу предприниматель должен принять участие в Совете. Важно знать, какие возможности есть и как ими можно воспользоваться. Не отмолчаться, а дать обратную связь, высказать свои предложения. Такие встречи дают возможность развиваться. Если ты владеешь информацией, можешь применить её в развитии своего бизнеса. Это мероприятие уникальное, имеет несколько площадок, а формат форума предоставляет большие возможности, - прокомментировала Ольга Лютикова.