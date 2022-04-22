Онлайн-пресс-конференция полпреда сотоится на площадке ИА "Интерфакс"

Новые меры поддержки населения.

Во вторник, 26 апреля, в 11:00 часов на официальном YouTube-канале "Интерфакса" состоится онлайн-пресс-конференция полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

Тема пресс-конференции: «Перенастройка экономики УрФО в условиях санкций: как оценивается состояние рынка труда? Какими новыми мерами поддержки смогут воспользоваться население и бизнес? Каковы ожидания от прохождения посевной-2022?»

На пресс-конференции пойдет речь о социально-экономическом развитии регионов УРФО в новых условиях работы под санкционным давлением:

-Как оценивается ситуации на рынке труда в регионах УрФО? Какие меры поддержки должны поддержать рынок занятости?

-Какие федеральные и региональные меры поддержки населения вводятся сегодня? Кто сможет ими воспользоваться?

- Работа промышленных предприятий Урала в условиях санкций: текущее состояние предприятий, меры поддержки, тренд на импортозамещение. Каковы перспективы развития крупнейших инфраструктурных проектов на Урале?

- Каковы ожидания от посевной кампании 2022 года?