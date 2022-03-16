ООН призвали разработать нормы против информационных войн

Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) направил предложение в Организацию объединенных наций (ООН) о создании «нормы о цифровом нейтралитете» в период вооруженных конфликтов.

В письме, адресованном верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, говорится, что введение подобных норм станет значимым шагом к стабилизации и укреплению мирового сообщества в условиях глобальной цифровизации и развития новых технологий.

«Понятия, методы и правила информационной войны не детерминированы ни в одной правовой системе мира. Это позволяет конфликтующим сторонам свободно применять любые инструменты и технологии, призванные исказить реальную картину мира», – считают в РОЦИТ.

Эксперты поддерживают инициативу центра, но выражают скепсис относительно того, что такие нормы будут разработаны в ближайшее время. Безусловно, потребность в регулировании информационных кампаний в мире существует, но в современных условиях договориться о цифровом нейтралитете будет крайне непросто, отметил в беседе с "Ведомостями" ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Орлов.