Оплот добра: Россия–Беларусь

Президент России Борис Ельцин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали Договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Год спустя этим же днем был датирован Договор «О Союзе Беларуси и России». С тех пор этот день официально является Днем единения народов России и Белоруссии. В честь этой даты в обоих государствах ежегодно проводятся различные акции. Не стал исключением и Курган: здесь 5 апреля прошло два мероприятия, посвященных единению.

«Аист на крыше – мир на земле»

5 апреля в 13 часов в Курганском областном художественном музее открылась выставка «Аист на крыше – мир на земле». В её экспозицию вошли работы из фондов музея. Их авторы – пять известных белорусских художников-живописцев, графиков, мастеров акварели, иллюстраторов. Их объединяет общая советская эпоха – время их творческого становления и время создания представленных на выставке произведений.

Первый из них – Витольд Бялыницкий-Бируля – запечатлел в своем полотне «Зазеленели белорусские березки» (1947 год) послевоенное возрождение родной земли после фашистской оккупации. В нежно-зеленом мареве весенних красок предстает пробуждение к жизни природы и самой многострадальной Белоруссии.

Представитель поколения художников-шестидесятников Георгий Поплавский посвятил свою большую картину «Атлантика (Ньюфаундлендская банка)» рыбакам. Суровые будни представителей этой романтической профессии изображены в напряженно звучащей цветовой гамме.

На выставке также представлены эскизы иллюстраций к сказкам Натальи Поплавской – представительницы большой династии уважаемых в Белоруссии художников Поплавских; акварели двух замечательных художниц – Светланы Катковой и Зои Литвиновой, отличающиеся особой декоративностью по цвету, пластическому и ритмическому строю.

В открытии вернисажа приняла участие Людмила Урванцева, председатель Курганской областной общественной организации «Национальный культурный центр белорусов Зауралья «Батькавщина», которой нынче исполнилось 14 лет. Людмила Григорьевна рассказала о деятельности организации и пригласила всех присутствовавших на церемонии открытия выставки на второе мероприятие этого дня – информационно-гуманитарную акцию «В семье единой народов Зауралья», которая состоялась в 16 часов в областной библиотеке им. А. К. Югова.

Мы все –

славяне

Пока в большом зале библиотеки собирались зрители (а их, надо сказать, было столько, что пришлось дополнительно ставить стулья), председатель Ассамблеи народов Зауралья Владимир Уфимцев дал интервью журналистам нескольких курганских СМИ. Он сказал:

– Сегодняшняя встреча проходит в рамках Года развития и единства народов Зауралья и посвящается 20-летию со дня подписания очень важного договорного документа между Россией и Белоруссией. Уже два десятилетия мы – единое союзное государство. На территории Курганской области проживают немало белорусов, они очень хорошо влились в жизнь области. Организация «Батькавщина» помогает единению русских и белорусов. Зауралье гордится тремя дважды Героями Советского Союза – украинцем Григорием Кравченко, белорусом Сергеем Грицевцом и русским Кириллом Евстигнеевым. Это свидетельство единства славянских народов. Сегодня очень важно крепить единство, потому что находятся силы, которые стараются разъединить не только славянское население, но и разорвать Российскую Федерацию. Наша встреча – для молодёжи, чтобы они поняли, что русские и белорусы – единая семья народов.

Отмечать День единения народов Беларуси и России в библиотеке Югова – это уже особая традиция. И каждый год на такие мероприятия приходит немало курганцев – чтобы познакомиться с культурой, национальными традициями, историей Республики Беларусь. Также традиционно праздник посещают высокие гости. К примеру, глава города Кургана Сергей Руденко, который отметил, что в течение многих лет у Зауралья с Белоруссией крепкие добрососедские отношения. Он поблагодарил Людмилу Урванцеву за сохранение национальной культуры, вручил подарок – часы с гербом Кургана, чтобы украсить недавно выделенное «Батькавщине» администрацией города помещение по адресу: ул. Куйбышева, 49. В ответ Сергей Владимирович получил в подарок «Белорусочку» – куклу в национальном наряде.

Советник по связям с религиозными организациями и национальной политике Евгений Чердаков вручил Людмиле Урванцевой приветственный адрес правительства Курганской области. В нём говорится, что за прошедшие годы национальным культурным центром белорусов За-уралья «Батькавщина» много сделано для сохранения и развития славянской культуры, традиций и языка, и что сотрудничество с правительством области будет продолжено.

Кадеты школы № 24 рассказали о нашем прославленном земляке Павле Васильевиче Владимирове, который в годы Великой Отечественной войны командовал разведывательно-диверсионной группой «Пламя», воевавшей в немецком тылу на территории оккупированной Белоруссии. В канун 65-летия освобождения Белоруссии кадетский класс этой школы по просьбе ветеранов ФСБ стал носить имя Павла Владимирова.

Принимая многочисленные поздравления от гостей праздника, Людмила Урванцева, в свою очередь, одаривала всех выступающих «падарунками». Сформировать подарочные наборы ей помогли спонсоры – политсовет партии «Единая Россия» и «Хлебокомбинат № 1».

На вечере звучало много песен в исполнении ансамблей белорусской песни «Журавачка», русской песни «Русь» и украинской песни «Рисковi друзi». Радовал своим искусством танцевальный коллектив «Светлячок». Звучали популярные песни русских, белорусских и украинских композиторов, и это окрашивало встречу в особый, дружественный колорит.

Книжная выставка, подготовленная сотрудниками библиотеки, знакомила с историческими традициями белорусов, путеводителями по столице – Минску и городам Республики Беларусь, национальными рецептами, песнями и танцами. Здесь же была организована и выставка детского творчества.

Фото Николая Белобородова.