Опыт Курганской области в работе с молодёжью представили на совещании у полпреда Якушева

По словам заместителя губернатора Курганской области Ларисы Кокориной, принявшей участие в совещании при полномочном представителе Президента РФ в УрФО, в регионе обновляется инфраструктура молодежной сферы: в областном центре работает мультицентр «Скрепка» и Центр развития добровольчества, в Щучанском районе работает центр патриотического воспитания. В этом году новые молодежные пространства откроются в Кургане, Шадринске, Далматово, Шатрово, Юргамыше, Кетово, Лебяжье, Макушино, Катайске и Целинном, сообщает официальный сайт правительства области.

Органы региональной власти оказывают поддержку Российскому движению школьников и движению «Юнармия», а также другим студенческим и молодежным сообществам. Имеется практика обучения трудных подростков по программам дополнительного образования. Еще одна практика – это участие таких детей в специальных сменах, проводимых в лагере «Чумляк».

Фото из официальной группы "Вконтакте" Центра отдыха и развития"Чумляк"