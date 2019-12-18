Ориентир даёт доктрина

На прилавках петербургских магазинов не соответствуют стандартам качества, а то и просто опасны для здоровья, и сразу возник вопрос: а как же наша продовольственная безопасность, как же доктрина, принятая государством? Что же вообще она означает? Об этом сразу после совещания на заданную тему удалось поговорить с руководителем Управления Россельхознадзора по Курганской области Андреем Лушниковым.

– Так что же мы тогда едим, Андрей Александрович, и какое отношение к названной проблеме имеет ваше ведомство?

– Мне хотелось бы сразу всех успокоить в том плане, что Курганская область находится в ином положении, чем некоторые регионы и даже крупные города, ведь мы питаемся гораздо более чистой продукцией. Одно из доказательств тому – информационный знак «Зауральское качество», которым маркируются многие изделия на прилавках наших магазинов. Он означает, что такие продукты изготовлены на предприятиях региона, отличаются экологической чистотой и совершенно безопасны для употребления. Ну а наше ведомство наряду с другими стоит на страже того, чтобы этот баланс не нарушался.

– Почему вы акцентируете свое внимание именно на этом аспекте?

– Да потому что мы уже на самом первом этапе стараемся предотвратить негативные последствия попадания в торговую сеть некачественной продукции. Прежде чем оказаться у нас на столе, она проходит путь от поля, животноводческой фермы птицехозяйства до конечного этапа переработки. Вот почему наши специалисты осуществляют контроль за своевременным и полным проведением мониторинговых, диагностических лабораторных исследований, в частности, животных и птиц, на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе общих для человека и животных. Речь также идет о предотвращении возникновения очагов инфекций. Вся эта работа как раз и ведется в рамках принятой в 2010 году Указом Президента РФ «Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации».

– Насколько я понимаю, продовольственная доктрина – это документ для всего общества?

– С этим нельзя не согласиться. Доктрина – системный документ, включающий в себя различные направления деятельности, а также организации и ведомства, отвечающие за реализацию этих направлений. Одно из них, например, и есть обеспечение безопасности пищевых продуктов. С этой целью на территории Курганской области постоянно осуществляется государственный ветеринарный лабораторный мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных, продуктах животного происхождения и кормах. Так, в результате проведенных исследований были выявлены случаи оборота некачественного сырья животного происхождения.

– Не секрет, что для обеспечения биологической и продовольственной безопасности населения требуется не только контроль готовой продукции. Вы с этим согласны?

– Не только согласен, но и хочу сказать, что мы обязательно учитываем фактор создания необходимых условий на всех стадиях производства для получения качественного продукта. Поэтому совместно с управлением ветеринарии и Департаментом АПК Курганской области нами ведется работа по обследованию производственных объектов. Здесь учитывается соответствие предприятий, осуществляющих ввоз, вывоз, хранение, переработку, перевозку и реализацию продукции животного происхождения, действующим ветеринарно­санитарным требованиям Технического регламента Таможенного союза.

– У нас таких предприятий много?

– На сегодняшний день обследовано и зарегистрировано в Реестре предприятий Таможенного союза 50 хозяйствующих субъектов. Тех самых, которые осуществляют деятельность по производству, переработке, транспортировке или хранению подконтрольных товаров, перемещаемых с территории одного государства­члена Таможенного союза на территорию другого государства, тоже члена Таможенного союза. Для вывоза в страны Евросоюза обследовано 21 предприятие, экспортирующее продукты животного происхождения и субпродукты, не предназначенные для потребления человеком, девять предприятий Курганской области имеют необходимые условия для производства, хранения, переработки продукции, не подвергшихся промышленной или тепловой обработке продуктов промысла животных, в том числе рыбы.

– Интересно, сколько же объектов на территории Зауралья аттестовано и занесено в реестр Таможенного союза?

– В общей сложности пятнадцать. Причем род деятельности их достаточно разнообразен. Это предприятия по переработке мяса, производству молочной продукции, убою животных, по хранению и реализации мясных консервов… Вся отчетность регулярно передается в центральный аппарат Россельхознадзора.

– Спасибо, Андрей Александрович, за разъяснения своей позиции по злобо­дневной проблеме.