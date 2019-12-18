Орловское нашествие завершилось убедительной победой зауральских любителей подледного лова

Но и 948 граммов мелкой рыбешки представителю областной организации профсоюза работников Здравоохранения хватило для победы.

Третий профсоюзный чемпионат УрФо, открывавший IX комплексную спартакиаду Федерации профсоюзов Курганской области, прошел на озере Орлово, расположенного в черте областного центра. В этот день на нем случилось настоящее нашествие. 130 участников, представлявших профсоюзные организации из разных регионов УрФо вели борьбу за победу в лично-командном первенстве и старались делать это в честной бескомпромиссной борьбе. Курганцы первенствовали не только в личном, но и в командном зачете. Более подробно о том, как проходили сражения мормышечников на зауральском водоеме, какие сюрпризы их поджидали, читайте в ближайшем выпуске газеты «Новый мир!».

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