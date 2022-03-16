Осторожно! В Кургане мошенники предлагают санобработку помещений от насекомых

Управление Роспотребнадзора по Курганской области обращает внимание граждан, жильцов и собственников жилых помещений, что на территории Кургана (возможно, районных центров) действуют неустановленные лица, которые сообщают о санитарной обработке помещений в связи с жалобами на насекомых. При этом они представляются Городской СЭС (санитарно-эпидемиологическая служба), указывая номер многоканального телефона.

В связи с этим Упраление Роспотребнадзора разъясняет, что такой организации не существует несколько десятилетий. Вопросами надзора за санитарно-эпидемиологическим благополучием населения занимается только само Управление Роспотребнадзора по Курганской области.

Прикрываясь «народным названием», неустановленные лица проводят нелегальную коммерческую деятельность. Работы по дезинфекции, дезинсекции, дератизации могут проводить только аккредитованные на эти виды работ организации.

Подобные объявления никак не связаны с деятельностью Управления Роспотребнадзора по Курганской области.