Осуждённые шьют туристические рюкзаки

В центре трудовой адаптации осужденных исправительной колонии № 2 развивают швейное производство. Сотрудники учреждения заключили договор с коммерческим предприятием на предоставление услуг по пошиву туристических рюкзаков для охоты и рыбалки.

В целях расширения производства в ИК-2 открыли дополнительный швейный участок, где установили 20 швейных машин. На участок трудоустроили осужденных, имеющих опыт работы. Для освоения новой продукции мастера швейного участка и осужденные прошли обучение. Производственный процесс налаживали совместно с представителями заказчика: проводили выкройки, настройку оборудования, добивались поточности рабочего процесса.

В колонию поступает только материал и фурнитура, раскройку и пошив выполняют осужденные. Оплата за работу сдельная, что стимулирует работников на качественное и быстрое выполнение производственных заданий. При норме выработки 500 изделий в месяц осужденные отшивают 700.

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что освоено четыре вида изделий, которые предназначены для охотников, рыболовов, грибников и дачников, в дальнейшем ассортимент планируют увеличить. Всего учреждение отгрузило заказчику более 2000 единиц продукции. Нареканий по качеству не поступало.