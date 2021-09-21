От коронавируса вылечились 126 жителей Курганской области

На 16 сентября в Курганской области лабораторно подтверждены 117 новых случаев COVID-19. Из них 47 зарегистрированы в Кургане, остальные - в Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Юргамышском районах, Шумихинском, Куртамышском, Лебяжьевском муниципальных округах и городе Шадринске.

Выписаны по выздоровлению 126 человек.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 31 тысяча 818 случаев COVID-19. Всеми лабораториями медицинских организаций суммарно проведено 787 тысяч 965 исследований.

Ранее региональный департамент здравоохранения сообщил, что Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области распределил деньги, поступившие из бюджета Федерального фонда ОМС, в «ковидные госпитали».

Сейчас в «ковидные госпитали» Зауралья направлено 192 миллиона 352 тысячи рублей. Также из Федерального фонда в Курганскую область дополнительно поступили 23 миллиона рублей на реализацию программы по углублённой диспансеризации граждан, переболевших COVID-19.

Фото Николая Пушилина.