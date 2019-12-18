Память бессмертна

Акция имеет всероссийский масштаб, список городов постоянно пополняется, интерес людей растет. В этом году в ней участвовали около 12 тысяч человек. Это новый рекорд для Курганской области!

В столице Зауралья шествие началось от Троицкой площади. С фотографиями своих героев-отцов и дедов пришли как люди преклонного возраста, так и малыши. У каждого своя история, своя трагическая судьба.

Глава региона Алексей Кокорин вместе со своими внуками тоже принял участие в шествии. Они принесли портреты дедов – Филиппа Егоровича Суворова и Ивана Николаевича Кокорина. Оба не вернулись с полей сражений. Информацию о месте их гибели спустя десятки лет принесли поисковые отряды.

– Посмотрите, сколько людей сегодня собрались в Бессмертном полку. Это самая лучшая патриотическая акция, которая всех нас сплотила, независимо от политической принадлежности и вероисповедания, – подчеркнул губернатор.

Полковник запаса Валентин Важенин общался с корреспондентом «НМ», едва сдерживая слезы:

– У меня в Сталинграде в войну погиб отец, я заменил его в строю. Мы победили, русскую землю не взять никому! Мы всегда защитим, хоть и постарели, но штырь далеко не прячем. Сам я служил 33 года. Сын и внук идут по моим стопам. Строй не должен пустовать. Пришел сегодня с праздничным настроением.

Юный курганец Семен Глинкин на парад пришел в военной форме, с мамой и папой. С собой у них две фотографии – Леонида Петровича и Владимира Петровича Буниных.

– Это мамины дедушки. Они оба вернулись с войны. Мне родители много рассказывали о них. Пожелал бы ветеранам, чтобы они жили долго, и войны больше не было, – сказал мальчик.

Светлана Фадеева привела на праздник внуков. Ребята держали фото красивого, статного мужчины – Александра Павловича Кузнецова, своего прадедушки.

– Я думаю, что «Бессмертный полк» создан для того, чтобы люди, а в первую очередь, дети почувствовали всю значимость событий, происходивших в 1941–1945 годах, – считает Светлана Разеева.

Отец Владимира Евстифеева Дмитрий Никитович воевал в Прибалтике. Как подчеркнул мужчина, он пришел на акцию, чтобы отдать долг тем людям, которые не жалея себя, сражались за родину и заслужили эту победу.

Константин Охохонин пришел к филармонии с маленьким сыном. По словам мужчины, помнить о подвиге русских солдат нужно постоянно, а в День Победы особенно.

Вера Волкова держит в руках букет сирени и фотографию – отца Леонида Ивановича Самарина. Она считает, что «Бессметный полк» – это дань уважения нашим родителям:

– Папа ушел на фронт в 17 лет, в 1943 году, вернулся только в 1950-м. После Великой Отечественной войны он воевал с бандеровцами на Западной Украине, во Львове, – говорит участница акции.

Надежда Дорохова вместе с внуком встала в ряды Бессмертного полка. почтить память своего отца Егора Степановича Очеренко.

– Каждый год 9 мая всей семьей собирались у него на день рождения, поздравляли, дарили тюльпаны, он их очень любил. Теперь у нас традиция на День Победы выходить с цветами. После акции собираемся у Вечного огня. Там на плитах увековечены фамилии наших близких. Дедушка Иван пропал без вести в 1941 году, – рассказывает дочь фронтовика.

Семья Шороховых на праздник пришла в полном составе. У них – несколько плакатов.

– У меня портрет родного брата моего деда Осипа Наумовича Богданова. У нас не осталось его фотографии. Сохранилась только память о том, что портрет висел у бабушки. А эту фотографию мы взяли из кинофильма «Штрафбат». Нам удалось найти достоверные сведения, что в этом фильме используется кинохроника именно того полка и роты, где он служил, – рассказала Алена Шорохова. – Я держу его портрет. В этом нет никаких сомнений, потому что племянники очень похожи на своего предка. А вообще в нашей семье очень много людей, которые не вернулись с войны. Если бы была возможность нести всех их, в руках каждого члена нашей семьи было бы не по одной фотографии, – уверенно заявила Алена Шорохова.

Сотрудники прокуратуры Курганской области тоже встали в «Бессмертный полк». У них – не только портреты своих родных, но и ветеранов надзорного ведомства.

– Во всех праздничных мероприятиях собираемся поучаствовать. Этот день мы всегда встречаем с радостью и волнением, с гордостью за наших отцов и дедов, разгромивших фашизм. Победа в Великой Отечественной войне – это заслуга и сила нашего народа! Подвиг, совершенный нашими соотечественниками, бесценен для нынешних и грядущих поколений, – подчеркнул старший помощник прокурора Курганской области Андрей Тетерин.

Портреты воинов-победителей участники акции пронесли через главную площадь города. Завершилось шествие в Центральном парке культуры и отдыха.

Фото Николая Белобородова.