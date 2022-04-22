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Памятник в Введенском будет отремонтирован до 9 мая

Об этом заявил и.о. главы Кетовского района Олег Язовских

22 апреля, 2022 - 15:30

«Памятник отремонтируем однозначно. Этот вопрос уже решается: закуплены материалы для ремонта, начало работ приостановили дожди, которые три дня были в Зауралье. Особенность ситуации в том, что этот памятник героям Великой Отечественной войны в поселке - так называемый «старый», несколько лет назад здесь открыт новый памятник. Прежний даже предполагалось демонтировать. Однако, по просьбе жителей памятник сохранен и будет отремонтирован» - рассказал Олег Язовских, возглавивший район 15 января 2022 года.

Добавим, вопрос на контроле Курганского регионального отделения Партии «Единая Россия».

По информации регионального отделения «Единой России»

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22 апреля, 2022 - 15:30

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