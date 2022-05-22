Парашютисты Архангельской лесоохраны опровергли информацию о том,что их не обеспечили транспортом и едой

В сети распространяется недостоверная информация о том, что парашютистов Архангельской авиалесоохраны, которые занимались тушением пожаров в Курганской области, не обеспечили транспортом, водой и едой. Информацию опровергли сами парашютисты Архангельской лесоохраны.

Инструктор парашютно-пожарной команды Верхнетоемского подразделения ЕЛЦ Владимир Максимов прокомментировал:

- Насчет еды, я, чтобы не быть голословным, могу вам показать сколько у нас несъеденного осталось, никаких претензий насчет отсутствия еды или еще чего-то. У меня никто не голодал на таборе, поэтому не знаю, говорю. Это такой фейк, ну на самом деле, как Владимир Николаевич сказал, это ушат холодной воды на голову, трясет до сих пор от бешенства. Просто неизвестно, мы почитали этот тоже комментарий, очень нехорошо поступили те, кто это написали.

Инструктор парашютно-десантной пожарной команды Онежского подразделения Авиалесоохраны Владимир Силуянов сказал:

- Эта информация недостоверная. Со всей ответственностью заявляю: люди все накормлены, пайки закуплены. Всем все выдается. Это вброс, это информация, которая не соответствует действительности. Этим просто опорочили нас – архангельских парашютистов. Еще раз повторю: у нас все есть, всего хватает вдоволь. Все накормлены, сыты, одеты, обуты. Хочется сказать слова благодарности руководителю Курганского лесопожарного центра, заместителю. Был сделан такой объем работ, столько здесь авиапожарных команд со многих регионов России, и всем уделяется внимание, и в виде транспорта, в решении всех проблем, всех нужд идут нам навстречу, не было никогда, чтобы нам сказали - нет, нельзя, нет, не будет. Руководители на местах со всей ответственностью нам помогают.

Инструктор парашютно-пожарной группы Онежской авиагруппы ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр» Владимир Барухин рассказал:

- У нас еда всегда с собой. Паек на 5, на 10 суток мы всегда с собой берем, все, как обычно, по списку. Тушенка, вода. Воду нам подвозил арендатор. А так нас всем снабжают, в этом плане нормально. Я так думаю, это фейк какой-то, чьи-то интересы. Я уже 10 лет здесь работаю, никогда никаких нареканий обычно нет.

Инструктор парашютно-пожарной команды Березниковского подразделения ЕЛЦ Роман Артемьев отметил:

- То, что выложено, информация в средства массовой информации, как, повторюсь, уже говорили мои коллеги, не соответствует действительности. В полном объеме мы обеспечены бесплатным питанием на пожарах. Доставка воды была организована с запасом, каждый день питьевая вода была на таборе у нас, люди накормлены.Если получился режим ожидания, то это ничего страшного, это как бы всегда в наших ситуациях случается. Мы все понимаем. Откуда этот выброс, мы не знаем, почитали комментарии. Обеспечены питанием на 100%. Остается даже запас, резерв, который не съедается. Да, действительно, потому что приезжали в предпраздничные дни и спрашивали: «Вы здесь голодаете - не голодаете?» Ну, люди хорошо относятся, видят, что мы тут работаем, поэтому пытаются чем-то помочь, предложить, скажем там, свои какие-то продукты, что-то, достают из погребов. Мы не отказываемся, конечно, не хочется обидеть людей, они от чистого сердца привозят это. Мы благодарны им за это. Спасибо большое. Они благодарны нам за проведенную работу на тушении пожара. Мы всем обеспеченны полностью. Более чем нужно. Всё выдано. Транспорт ежедневно приходил. Приходили пожарные машины, приходили грузовой транспорт. Всё доставлялось, что нужно. Заранее заказывали ГСМ, продукты, если что-то заканчивается, уже по мере необходимости все доставляется ежедневно. Также и вода.

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