Павел Кощеев: «Необоснованного повышения цен не будет»

Вопросы ценообразования находятся на особом контроле правительства Курганской области. При губернаторе создан штаб, который занимается регулированием этой ситуации. Департамент АПК ведёт мониторинг деятельности производителей по реализации продукции.

«Мы в адрес всех аграриев написали письма, в которых просим не повышать цены необоснованно, - пояснил Павел Кощеев. – В случае если это всё-таки будет происходить, все такие факты будут прорабатываться антимонопольной службой, по ним станут применяться превентивные меры. Мы всех предупредили об этом. Наши аграрии понимают все обстоятельства происходящего, поэтому необоснованного повышения цен быть не должно. Спекулировать никто не будет» - заверил глава аграрного ведомства.

При этом он отметил, что существуют определённые моменты, связанные с удорожанием, упаковки, фасовочных материалов, других компонентов необходимых при реализации продукции. Всё это учитывается при определении обоснованности установления цены, чтобы не допустить её запредельного повышения.

Константин Сапунов. Фото со страницы департамента АПК «ВКонтакте».

#курганскаяобласть #продовольствие #цены