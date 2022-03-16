Павел Кощеев озвучил три главные составляющие успеха ведения сельского хозяйства

На полях еще лежит снег, и дыхание весны почти незаметно. Март, он такой: вроде весна, а природа еще спит крепким сном. Однако крестьянина не обманешь. В хозяйствах региона уже вовсю готовятся к новому сезону.

В общем-то, все мы немножко аграрии – редко у кого на подоконниках в это время не стоят коробочки с крошечными саженцами. Любой дачник знает, как это хлопотно посадить, вырастить, сохранить урожай. А представьте, как тревожно фермеру, у которого целое поле? Или ферма? Сельское хозяйство – отрасль для страны стратегическая, особенно сейчас, когда вся надежда только на самих себя. О том, как в Зауралье помогают сельхозтоваропроизводителям, как получить гранты, какие перспективы у нашего АПК, рассказал в специальном эфире «ВКонтакте» руководитель областного департамента АПК Павел Кощеев.

Миллионы на посевную

– Павел Сергеевич, уже на пороге новый аграрный год, а мы, как говорится, еще от прошлого отойти не можем, слишком трудный он был. Как справился наш АПК?

– Да, действительно, уже на протяжении двух лет мы работаем в сложных метеоусловиях, все помнят, что была сильная почвенная засуха. Тем не менее прошлый год мы завершили стабильно, получили достойные результаты, с которыми вошли в новый год. Вырастили более 1 млн тонн зерна, было введено в оборот более 24 тысяч га земли, ранее не использовавшейся. Это говорит о том, что люди не сидели, не ждали милостей от природы, а кропотливо работали. Было создано 545 новых рабочих мест в сфере АПК. Несмотря на все трудности прошлых лет, во всех хозяйствах региона сегодня готовятся к посевной. Мы на связи с каждым фермером, ведем разъяснительную работу, в том числе разъясняем, как минимизировать риски, как уменьшить вред от засухи, как применять современные агротехнологии.

С 14 марта стартует серия агросовещаний: будем работать в каждом районе, смотреть на местах ситуацию, определять задачи и говорить о мерах поддержки. В этом году, как, впрочем, и всегда, мы планы согласуем с агробизнесом. Планируем засеять 1 млн 400 тысяч га (плюс 100 тысяч га пашни к прошлому году), прогнозируем рост валового производства зерна – плюс 500 тысяч тонн к прошлому году.

– Перспективы неплохие. За счет чего это будет возможно?

– Грамотное применение новых технологий, умелое руководство сельхозпредприятиями и государственная поддержка – вот три слагаемые, от которых сегодня зависит успех в сельском хозяйстве. В Курганской области востребованы все существующие механизмы господдержки, кроме того, откликаясь на мнение аграриев, регион по наиболее востребованным направлениям вводит новые.

В 2021 году в рамках реализации мероприятий региональной программы развития АПК было направлено 1 млрд 220 млн рублей

В регионе впервые были предоставлены новые виды поддержки: поддержка производителей хлеба, поддержка производителей муки, возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур, субсидия на приобретение кормов для молочного скота, субсидия из областного бюджета на развитие молочного скотоводства. В настоящее время департамент АПК оказывает поддержку по ряду направлений, в том числе компенсирует часть затрат действующим производствам до 50%, и предоставляет гранты в форме субсидий на создание новых.

Сейчас прорабатывается возможность выделения дополнительных лимитов на льготное кредитование, на покупку минеральных удобрений, ГСМ, обо всём этом аграрии уже задумываются. Благодаря участию губернатора мы получили уже 58 млн рублей дополнительных лимитов, но и этого недостаточно, будем надеяться на добавку. Стоит отметить, что Минсельхоз идет нам навстречу и во всем поддерживает. Из радостных новостей могу озвучить тот факт, что сейчас начался прием заявок на предоставление так называемых несвязанных субсидий. Это господдержка, не связанная с производственными показателями растениеводства, она призвана возместить часть затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв. Мы форсируем этот вопрос,

планируем довести до аграриев 100 миллионов рублей.

Работаем на повышение

– Есть ли приоритеты в сельхозкультурах?

– Традиционные культуры всегда в приоритете, но если наши фермеры видят, что рапс, лен ценятся, за них дают хорошую цену, то есть это высокомаржинальные культуры, то, конечно, они уделяют внимание этим посевам. Со своей стороны мы ведем образовательные семинары, где поясняем, что выгоднее сеять, что лучше производить в нашем резко континентальном климате.

– Так складывается жизнь, что и этот год, очевидно, легким не будет, в том числе в плане финансирования. Не планируется ли сворачивать программы поддержки?

– Нет, ни сокращать, ни сворачивать программы мы не собираемся, напротив, будем только расширять виды помощи, увеличивать объемы уже имеющейся. По той простой причине, что это эффективно работает. Благодаря господдержке рентабельность растениеводства достигает 20%. Благодаря инициативе губернатора удалось привлечь и довести субсидии до производителей молока. Также компенсируем часть затрат за содержание мясных животных, примерно 6 тысяч рублей за одну голову. Меры дают результат. По мясному животноводству – в области сейчас 25,7 тысячи голов мясных пород крупного рогатого скота, за последние годы – рост 43%. По части молочного животноводства несколько сложнее, но и тут есть эффект от реализуемых мер помощи, нам удается стабильно сохранять молочное стадо, а в некоторых хозяйствах есть и прирост.

Наша сила – в потребкооперации

– А если к вам обратится человек, у которого нет больших денег, но есть большое желание заняться агробизнесом?

– Вот для этого мы и работаем и ждем таких людей. Сейчас возможна организация сельзхопредприятия с 10% собственных вложений, для этого есть стартапы. Начинающий фермер может получить до 5 млн рублей безвозвратной субсидии. А в дальнейшем, при выполнении определенных условий и показателей, получить еще до 30 млн господдержки. Кстати, конкурсный отбор проектов для создания и развития крестьянско-фермерских хозяйств в рамках программы «Агростартап» стартовал буквально на днях. В общей сложности по этой программе начинающие фермеры смогут получить более 64 млн рублей. В прошлом году с такой поддержкой в облсти появилось 50 новых хозяйств. Также есть программа, предусматривающая возмещение до 70% затрат на приобретение сельскохозяйственных животных. Программ помощи крестьянам очень много, и по каждой специалисты нашего департамента готовы дать детальную консультацию.

По инициативе губернатора отрасль животноводства получит в 2022 году дополнительные средства: 200 млн рублей на поддержку реализации инвестпроектов – приобретение оборудования и техники.

В прошлом году удалось реализовать 113 инвестпроектов. В Альменевском районе возведено 8 новых ферм. За два последних года в Частоозерском районе построили пять новых ферм по выращиванию сельскохозяйственных животных, три из них были запущены в 2021 году в селах Частоозерье и Бутырино

Плюс развивают производство действующие сельхозпредприятия: ведется строительство второй очереди молочной фермы в ООО «КХ Барабинское» в Далматовском районе. В Кетовском районе приступили к строительству второй очереди свинокомплекса на 1344 свиноматки.

– Одна проблема – вырастить, а другая, пожалуй не менее сложная, – сбыть продукцию. Как в этом направлении идет работа?

– Да, это одно из главных направлений нашей работы. Мы прекрасно осознаем глобальную роль потребкооперации. В текущем году в регионе предоставляется новая мера поддержки – грант на реализацию проектов, направленных на создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов, средства предоставляет областной бюджет, это была инициатива губернатора. И люди очень живо интересуются этой темой. Те, кто вчера получал субсидию на производство молока, сегодня испытывают трудности с доставкой, ко-

оперируются и получают поддержку на транспортировку, охлаждение и сбыт. Здесь важна активность фермеров, инициативность. Наш край богат дикоросами. Почему бы не организовать кооператив по их сбору и сбыту? Мы открыты для любых предложений, если у аграриев есть запросы на корректировку

программ – выслушаем каждого. Будем и в дальнейшем поддерживать тех, кто намерен связать свою деятельность с сельхозпроизводством и развивать действующие предприятия.

Записала Анна Лимонова. Фото с сайта kurganobl.ru.