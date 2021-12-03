Педагог из Кургана предложила методы профилактики буллинга в школах

Лучший метод борьбы с травлей в школах – предотвращение. Такое мнение выразила учитель математики курганской гимназии №30, участница федерального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2021» Марина Вершинина. По ее словам, школьное руководство никогда не должно оставаться в стороне, оно несет ответственность за всех участников образовательного процесса. «Если директору стало известно о случаях буллинга в школе, то реагировать нужно моментально. Подключать к решению проблемы школьного психолога, учителей, родителей учеников, причем той и другой стороны. Необходимо выяснить причину, которая сподвигла ученика на травлю одноклассника. Предпосылки появляются в том человеке, который травит. Нужно это все решать сообща, совместно и незамедлительно», - сказала педагог.

Марина Вершинина уверена, в школах необходимо проводить мероприятия, направленные на сплочение учеников. Это может быть простое украшение кабинета к Новому году. Главное, чтобы в процессе участвовали все ученики. «Элементарно разбить детей на пары, дать задание одним повесить шарики, другим мишуру, потом можно поменяться парами. В конце предложить всем вместе оценить работу друг друга, чтобы ребята похвалили одноклассников. Какие-то простые вещи заставляют учеников быть доброжелательнее друг к другу, видеть хорошие качества других людей», - поделилась учитель.

Травля среди школьников - нередкое явление. Согласно официальной статистике, более половины детей в России подвергались буллингу со стороны сверстников.