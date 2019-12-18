Перед стартом сверили часы

Но нельзя сказать, что к проведению весенней посевной кампании мы готовы. Именно так оценил складывающуюся ситуацию в сельхозпредприятиях Зауралья директор департамента АПК Сергей Пугин в своем вступительном слове на зональном агрономическом совещании в Куртамышском районе. И основания для такого вывода у первого заместителя губернатора Курганской области были более чем веские.

Ох уж эта

некондиция…

– Мы приехали сюда не о достижениях рассказывать, – заметил еще перед началом большого агрономического совета руководитель АПК Звериноголовского района Иван Баландин. – Хочется советы послушать, рекомендации науки, сверить, что называется, часы перед главным стартом. Да и пообщаться с коллегами возможность появилась.

Наверное, о том же думали и другие участники совещания, когда в кулуарах обменивались мнениями, накоротке обсуждали самые злободневные проблемы. А уж их накануне нового земледельческого сезона сполна хватает. И надо сказать, что капитан зауральского аграрного комплекса Сергей Пугин не стал скрывать ничего, открыто обозначил недочеты.

Главной проблемой текущего момента Сергей Владимирович назвал низкую кондиционность имеющихся в хозяйствах всех форм собственности семян. Она составляет по области всего лишь 55%. С одной стороны, такой показатель можно считать катастрофически низким, а с другой – есть еще немного времени хоть как­то изменить столь негативно складывающуюся ситуацию. К этому и призывал сельских производителей лидер наших аграриев. Кондиционность должна быть не ниже среднего уровня по стране, а это 82%. Именно такую задачу поставили перед курганцами руководители Минсельхоза в ходе прошедшей накануне видеоконференции. Отступать, что называется, некуда.

С оценкой Пугина согласился и руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Курганской области Игорь Субботин: «Все понимают, – заметил он, – что урожайность на 80% зависит именно от качества семян. А оно у нас хромает. По этому показателю мы не достигли пока даже уровня УрФО. Печально то, что большинство хозяйств не могут наладить процесс очистки семян, поэтому основная масса их некондиционная именно по засоренности».

Другая немаловажная задача, озвученная лидером зауральского АПК, – возврат к посевным площадям 2013 года, о чем не раз говорил и губернатор области, имея в виду перспективу увеличения производства зерна. Это те площади, констатирует руководитель департамента, которые легко вводимы в оборот и не потребуют капитальных затрат.

Структуру

лучше изменить

Зауральские аграрии твердо намерены поднять эффективность своей работы и выйти на рентабельность в зерновом производстве в 25%.

Эту позицию наших сельхозтоваропроизводителей прокомментировал Сергей Пугин. По его словам, о такой­то цифре еще пару лет назад можно было только мечтать. И если все получится именно так, то он призвал хозяйственников не транжирить средства, а использовать их на модернизацию технического потенциала. Очень насущная потребность, ведь обеспеченность по тракторам и комбайнам, по посевным агрегатам и прочим сельхозорудиям у нас всего от 30 до 40%. Именно поэтому затягиваются сроки проведения весенних полевых работ, уборочной кампании. Мы недополучаем урожай и теряем в качестве зерна.

Впрочем, в текущем году, следовало из информации начальника отдела растениеводства и технической политики департамента АПК Павла Остапенко, яровой сев хозяйствами всех категорий предполагается провести на площади 1 млн 360 тыс. гектаров. Площадь зерновых культур с учетом озимых возрастет на 21 тыс. га и составит 1 млн 139 тыс. га. Посевные площади под картофелем и овощами сохранятся на уровне 2015 года. Но проблемы все же остаются и в одночасье от них не уйти.

Существенным недостатком, по мнению Остапенко, является то, что в ряде районов Зауралья произошел технологический разрыв между производством зерна и животноводством. Доля зернового клина в общей структуре посевов сельскохозяйственных культур возрастает из года в год, значительно превышая научно обоснованные требования, базирующиеся на агроэкологической оценке земель и сохранении почвенного плодородия.

В структуре посевных площадей зерновых культур в последние годы проявилась довольно четко выраженная тенденция снижения производства зерна фуражных культур, до минимума сокращена площадь зернобобовых. Доля пшеницы по области составляет 80%, во многих хозяйствах – 90–100%. Ставка только на монокультуру – пшеницу, по словам Остапенко, сегодня оправдывает себя при условии использования минеральных удобрений и интегрированной системы защиты растений.

Куда исчезли

прогнозисты?

По установившейся традиции последних лет, участники зональных агросовещаний подробно знакомились с прогнозом погоды на весь сельскохозяйственный сезон. А потому немало опечалились, узнав, что в этот раз «погоды не будет». Синоптик, дескать, не приехал. И неожиданно для самой себя отбиваться по данному поводу пришлось начальнику отдела защиты растений ФГБУ «Россельхозцентр» по Курганской области Валентине Мельниковой. Кажется, что наших хозяйственников интересовало не столько вероятное увеличение в текущем году таких злостных вредителей на растениях, как клоповидная черепашка, луговой мотылек или пшеничный трипс, а сколько осадков выпадет в летний период. «В пределах нормы, – успокоила всех Валентина Николаевна, – но июнь все­таки будет жарким». «А дальше что?» – не унимались в зале. «Так не синоптик же я», – отшутилась Валентина Николаевна.

Обошелся без наставлений в адрес «семинаристов» заместитель руководителя управления Россельхознадзора Антон Захаров. Хотя и мог – статус позволяет. Он просто предупредил, что ввоз зерна из соседней республики Казахстан на территорию нашей области по так называемым серым схемам может привести к серьезным последствиям. Неисследованное и непроверенное на соответствие фитосанитарным нормам зерно способно привести к засоренности полей, заражению растений и в конечном итоге к наложению карантина на хозяйство, район и даже область. Словом, мало никому не покажется.

Активничала на агрономическом форуме и наука. К примеру, заместитель директора по научной работе Курганского НИИСХ Сергей Гилев рассказал, что их специалисты учли все негативные явления последних лет, которые мешали зауральским сельхозтоваропроизводителям получать высокие урожаи. Подготовили и издали свои рекомендации. И направлены они, в первую очередь, на снижение рисков при неблагоприятных погодных условиях, на повышение эффективности использования наличных материально­технических ресурсов, получение стабильных урожаев.

Столь же аргументированным, построенным на глубоком анализе, было сообщение еще одного научного сотрудника Курганского НИИСХ Елены Нестеровой. И конечно, не обошли стороной участники одну из наиболее острых в сельском хозяйстве проблем. Речь о квалифицированных кадрах – как специалистах, так и рабочих. Но это отдельная тема для отдельного разговора. Ее поднимал директор Государственного бюджетного профессионального общеобразовательного учреждения «Березовский агропромышленный техникум» Александр Дернов. Не мог не сказать об этом и Сергей Пугин, который считает, что ситуацию нужно переломить и использовать те возможности для подготовки кадров, которые есть в нашей Курганской области.