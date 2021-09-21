Первые регионы в РФ приступили к подсчёту голосов

В Камчатском крае и Чукотском автономном округе завершился основной день голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Участковые избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов. Процесс будет идти непрерывно до установления результатов.

Явка на выборах в Камчатском крае к 18:00 местного времени превысила 38%. В Чукотском автономном округе явка превысила 54% на 15:00 местного времени.

В Курганской области выборы проходят в штатном режиме, в рамках правового поля, рассказал председатель облизбиркома Валерий Самокрутов.

По его словам, на 12:00 часов 19 сентября в Зауралье проголосовали 251024 избирателя, явка составила 37,65%. В лидерах по явке – Частоозерский район, Шатровский муниципальный округ, Белозерский и Варгашинский районы.

Валерий Самокрутов также отметил, что в избирательной комиссии Курганской области активно поступают обращения на «горячую телефонную линию»: звонков очень много. Они касаются вопросов избирательного законодательства, иногда уточняют, к какому избирательному участку относится адрес, по которому зарегистрирован избиратель.

Выборы депутатов Государственной Думы по всей стране проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Избирательные участки обеспечены антисептиками и термометрами. Средства индивидуальной защиты выдают как членам УИК, так и голосующим. Столы, за которыми располагаются члены УИК, находятся на расстоянии 1,5-2 м друг от друга.

Фото Николая Пушилина.