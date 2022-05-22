Первым пяти курганским семьям одобрили заявки на повышенную субсидию для строительства жилья

В Курганской области первые получатели повышенной субсидии в 700 000 рублей построят дома в Кургане, Шадринске, Кетовском и Шумихинском округах

В 2022 году по инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова сумма субсидии на возмещение затрат на первоначальный взнос по ипотеке при строительстве и субсидия на строительство (приобретение) дома была увеличена с 500 до 700 тысяч рублей, на приобретение квартир в малоэтажных домах – до 500 тысяч рублей.

Первым пяти семьям Курганской области уже одобрены заявки на повышенную выплату и перечислены первые средства. На рассмотрении находится ещё 15 заявок. Прием документов продолжается.

Субсидии предоставляются в рамках программы «Русская мечта (Курганская область зовет!)» . Условия и список документов - на официальном сайте АО «КИЖК» Курганская ипотечно-жилищная корпорация: ссылка и ссылка.

Телефоны КИЖК в Кургане: 8(3522) 43-67-00, 43-66-99, 89125700554, 89120645155. В Шадринске - 8(35253) 7-70-33, 89128333357.

Фото из открытого источника.

По информации правительства Курганской области.