Пестрику из курганского приюта нашли приёмную семью

Еще один постоялец муниципального приюта для бездомных животных обрел дом. Его новая хозяйка - жительница Кургана Елена выбрала Пестрика по фото. Он понравился ей своим пушистым видом и небольшим размером.

С важным видом пес Пестрик сидел на будке в вольере, не реагируя на журналистов. Завидев новую хозяйку, он сразу же завилял хвостом, спрыгнул и приготовился на выход.

О приюте Елена узнала из интернета и решила взять собаку именно здесь, так как знала, что животное будет здорово и привито.

«Давно хотела именно лохматого пса. У меня дома есть старая собака, ей 13 лет, она живет уже в доме. А с этой буду гулять», - сказала новая хозяйка Пестрика.

Напомним, первый муниципальный приют для бездомных животных открылся в Кургане в конце февраля этого года. Для животных обустроены просторные вольеры, каждый из которых имеет площадь – два на три метра. Внутри вольеров установлены деревянные будки. Для выгула собак предусмотрен манеж. На территории приюта есть два тёплых здания – административно-хозяйственный корпус и ветеринарный блок, где собаки в случае необходимости смогут получать ветеринарную помощь.

Фото пресс-службы администрации Кургана.